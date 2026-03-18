Ngày 18/3, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đã phát hiện, xử lý xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Theo cơ quan chức năng, qua phản ánh của Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng chức năng xác định xe khách biển số 36H-170.62 đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn chở khách tuyến Nam – Bắc.

Xe khách bị phát hiện vi phạm. Ảnh: G.X

Khoảng 11h07 ngày 17/3, tổ công tác Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe trên lưu thông trên đường Hùng Vương nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Trọng H. (54 tuổi, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Theo cơ quan chức năng, ngày 10/3, phương tiện này đã bị Cục CSGT xử phạt, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định trong 2 tháng. Nguyên nhân do khoang chở hành lý của xe không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phòng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản, tiếp tục xử lý theo quy định.