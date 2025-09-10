Sáng 10/9, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận: Hiện nay, Sở đã có kết quả bước đầu về việc kiểm định nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe xảy ra ngày 30/8.

Theo PGS.TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn, thành viên đoàn kiểm định), kết quả kiểm định bước đầu vụ cháy xảy ra dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2 cho thấy, vụ cháy ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình.

Đã có kết quả kiểm định chất lượng công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu. Ảnh: Đình Hiếu

Các chuyên gia nhận định, nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hiện tại vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế. Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác an toàn lâu dài, nhịp và trụ cầu cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Trong thời gian chờ khắc phục, vẫn nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay.

Ông Bảo thông tin thêm, sau khi thống nhất kết quả kiểm định, đơn vị sẽ tập trung sửa chữa sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn kết cấu công trình và người tham gia giao thông.

"Vừa qua, sau vụ cháy, hai bãi đỗ xe gầm cầu được cấp phép sử dụng tạm thời đã bị thu hồi. Sở Xây dựng sẽ báo cáo thành phố xem xét, thu hồi nốt điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu", ông Bảo chia sẻ.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 30/8 xảy ra vụ cháy tại bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thiêu rụi khoảng 500 xe máy.

Sau vụ cháy, ngày 2/9, Bộ Xây dựng ban hành chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố lập kế hoạch di dời các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Ngày 4/9, Thủ tướng có công điện gửi các cơ quan liên quan về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Hà Nội rà soát việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn; đồng thời làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước ngày 30/10.