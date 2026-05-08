Ngày 8/5, lãnh đạo xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 7/5, anh R.C. (SN 1992, quê tại xã Ia Dom, Gia Lai) đang làm việc tại Công ty C.T. Gia Lai, đơn vị chuyên sản xuất, chế biến mủ cao su đóng tại thôn Thanh Bình, xã Bàu Cạn.

Trong quá trình dùng cuốc kéo mủ cao su đưa vào máy nghiền, nạn nhân không may bị trượt chân xuống phễu máy, tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo xã Ia Dom, nạn nhân quê gốc tại địa phương nhưng đã theo vợ về sinh sống tại xã Ia Dơk.