Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình Thủy điện Đăk Mi 1 (Kon Tum) khiến 3 người tử vong và 2 người mất tích. Đến sáng 1/1, lực lượng chức năng huyện Đăk Glei cùng đơn vị thi công đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng xác định, vị trí tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích là một hố nước sâu ngay tại chân công trình. Nơi đây trước là lòng sông, quá trình thi công thủy điện đã xây đập, ngăn dòng tạo thành một hố nước có diện tích khoảng 200m2. Do lượng nước nhiều nên phương án được các lực lượng chức năng đặt ra là phải dùng máy bơm hút cạn nước để tìm kiếm 2 nạn nhân.

Theo thông tin từ huyện Đắk Glei, các công nhân gặp nạn khi đang thi công ca đêm, thời gian từ 22h đến 7h sáng hôm sau, do ông Nguyễn Viết Thăng, Chỉ huy trưởng công trường phụ trách. Trong khi đang làm việc thì giàn giáo bị sập, khiến 4 công nhân bị rơi xuống hố nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các sở, ngành, địa phương tích cực tìm kiếm, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đối với 5 công nhân tử vong, đơn vị thi công hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng để lo công tác hậu sự. Huyện Đăk Glei cũng gửi 5 triệu đồng chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Như đã đưa tin, khoảng 3h sáng nay (31/12), trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của thủy điện Đăk Mi 1 thì giàn giáo bị sập, 4 công nhân bị rơi xuống hố nước sâu và 1 công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người gây tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị thi công đã bố trí người lặn xuống tìm kiếm, tuy nhiên do mực nước sâu và thời tiết quá lạnh nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 10h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 công nhân gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Ảnh: CTV

Danh tính các công nhân gặp nạn được xác định gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An); Kha Văn Kháy (26 tuổi), Lương Văn Hùng (20 tuổi, cùng trú tại xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An); Ngân Văn Long (32 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An). Những người này là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc, địa chỉ tại Nghệ An.

Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi, trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei), là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược, địa chỉ tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.