Sáng 8/5, đại diện Công an phường Bãi Cháy cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông tử vong dưới chân chung cư C. trên địa bàn được xác định là nhảy lầu tự tử từ tầng 10.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 7/5, lực lượng bảo vệ chung cư phát hiện thi thể một người đàn ông nằm úp mặt gần khu vực sảnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Theo lời kể của lực lượng bảo vệ tại hiện trường, sau khi nghe thấy tiếng động lớn, họ lập tức chạy ra kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Chung cư C. là tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp tọa lạc tại phường Bãi Cháy. Sự việc xảy ra tại khu vực chung cư dành cho cư dân sinh sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

