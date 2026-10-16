Nữ du khách Ý bị cướp giật điện thoại iPhone 17 Pro Max khi du lịch ở Huế đã vui mừng nhận lại tài sản sau khi công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Ngày 16/10, Công an TP Huế cho biết đã thu hồi điện thoại iPhone 17 Pro Max bị cướp giật của nữ du khách quốc tịch Ý khi đang tham quan, du lịch tại địa phương.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo việc bị cướp giật điện thoại iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Công an TP Huế trao trả lại tài sản cho du khách. Ảnh: C.A

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp truy xét.

Quá trình điều tra, lực lượng công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú phường Thuận An, TP Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú phường Thuận An, TP Huế). Chiếc điện thoại bị cướp giật cũng được thu hồi để trao trả cho người bị hại.

Nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an TP Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và tìm lại điện thoại bị mất.