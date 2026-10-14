Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu khỏi khu vực suối Hang Gió, TP Đà Nẵng, 2 du khách quốc tịch Mỹ và Đức đã gửi thư cảm ơn.

Ngày 14/10, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy, giải cứu 2 du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió.

Khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 2 du khách là Austin Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức) tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung, xã Bà Nà. Trước đó, 2 người được xác định đi lạc từ ngày 13/10.

Khu vực này có địa hình rừng rậm, phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe của cả hai cơ bản ổn định, chỉ có một số vết thương ngoài da.

Lực lượng chức năng xã Bà Nà tìm thấy du khách bị lạc. Ảnh: C.A

Sau khi được giải cứu, anh Austin Drake Vasquez viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam.

Nam du khách cho biết, anh và người đi cùng bị lạc trong rừng rậm tại một khu cắm trại, rơi vào tình huống rất tồi tệ.

“Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đội tham gia tìm kiếm. Họ vô cùng thân thiện và đã giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống khó khăn chỉ trong thời gian ngắn”, anh Vasquez viết.

Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng Việt Nam là điểm đến an toàn, người dân thân thiện.

Theo Công an xã Bà Nà, khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Du khách được khuyến cáo không tự ý khám phá khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình; cần tìm hiểu kỹ lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của người có trách nhiệm và tránh đi một mình.