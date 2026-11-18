Trước ý kiến của các bị hại của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản, đại diện UBND TP Hà Nội khẳng định: Quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Chiều 18/11, phiên tòa xét xử ông ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã trực tiếp làm việc với 504/519 khách hàng mua căn hộ tại dự án, cụ thể: CT6A là 43/43 khách hàng; CT6B là 23/25 khách hàng; CT6C là 433/437 khách hàng và khu nhà thấp tầng là 5/14 khách hàng. Qua đó, thu thập các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua bán căn hộ, bao gồm: Hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao nhà và các tài liệu có liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền của 519 khách hàng trả khi mua 519 căn hộ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là hơn 590 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế GTGT mà khách hàng nộp khi mua căn hộ.

Tại bản Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội (Hội đồng định giá tài sản) nêu: Tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng).

Những người bị hại có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Thạch Thảo

Người bị hại mong được cấp sổ đỏ

Chiều nay, HĐXX dành thời gian thẩm vấn các bị hại. Những người được hỏi đều trình bày đã sinh sống ở các căn hộ nhiều năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Thời điểm ký hợp đồng mua bán, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, đều tin tưởng ông Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Ông Phạm Văn T., một bị hại đại diện cho cư dân tầng 2 và tầng 3 trình bày: Thời điểm mua căn hộ ở CT6 Kiến Hưng ông có đến Văn phòng của ông Thản ở Khách sạn Mường Thanh và được cho biết, dự án xây dựng đúng quy hoạch và thiết kế.

"Từ khi nhận bàn giao căn hộ, đến nay tôi chưa được cấp sổ đỏ. Sau 2 năm sinh sống ở CT6 2 tôi mới biết căn hộ không được cấp sổ đỏ do xây dựng sai phép", lời ông T.

Đại diện cư dân tầng 2 và tầng 3 đề nghị chính quyền xem xét cấp sổ đỏ cho các căn hộ. Trường hợp buộc phải di dời, người dân đề nghị được định giá căn hộ theo mức giá tại Kết luận của Hội đồng định giá tài sản.

Theo ông Phạm Văn T., trong nhiều năm sinh sống tại CT6, các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh không xảy ra sự cố gì. Cư dân tầng 2 và tầng 3 mong muốn được tiếp tục ở lại CT6 và được cấp sổ đỏ.

Một người bị hại khác khai rằng thời điểm mua nhà ở CT6, dự án khá "hot", chị phải mua chênh. Chị cũng mong được cấp sổ đỏ. "Tôi lo lắng khi ông Thản phải khắc phục ở 12 dự án. Nếu doanh nghiệp không đủ tiền thi hành án thì ai bảo đảm quyền lợi của chúng tôi", lời người bị hại.

Trước ý kiến của các bị hại, đại diện UBND TP Hà Nội lên tiếng: "Quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo đầy đủ". Trong khi đó, "đại gia điếu cày" trình bày rằng sẵn sàng bồi thường cho những người bị hại theo thời điểm định giá, là mức giá gần với giá thị trường.

Trình bày tại tòa, đại diện UBND TP Hà Nội thông tin, HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.