Miho Nakayama, cựu thần tượng hàng đầu Nhật Bản, đã qua đời đột ngột ở tuổi 54 vào cuối năm 2024. Từ đó đến nay, thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ của cô luôn thu hút sự chú ý của dư luận.

Miho Nakayama sở hữu khối tài sản khổng lồ, cuộc đời nhiều bi kịch. Ảnh: Retailnews

Con trai từ chối thừa kế

Mới đây, con trai duy nhất của Miho, hiện 22 tuổi và sinh sống tại Pháp, đã quyết định từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản ước tính 2 tỷ yên (gần 330 tỷ đồng).

Theo pháp luật Nhật Bản, quyết định này đồng nghĩa với việc toàn bộ khối tài sản có thể sẽ chuyển giao cho mẹ ruột của Miho – người mà cô từng cắt đứt quan hệ trong nhiều năm.

Thông tin này khiến không ít người cảm thấy chua xót. Một người quen nhận xét: "Đó là một kết cục buồn. Có lẽ ngay cả khi đã ra đi, bà cũng khó yên lòng".

Một trong những nguyên nhân chính khiến con trai từ chối quyền thừa kế là mức thuế thừa kế rất cao tại Nhật Bản. Theo giới chuyên môn, với giá trị tài sản lên tới 2 tỷ yên, khoản thuế có thể chiếm tới 55%.

Không chỉ vậy, thời hạn nộp thuế là trong vòng 10 tháng kể từ khi phát sinh thừa kế và phải thanh toán một lần bằng tiền mặt. Các phương án hoãn nộp hoặc thanh toán bằng tài sản đều đi kèm điều kiện khắt khe, khiến nhiều người cho rằng gần như không khả thi trong thực tế, trang Tokyoreporter đưa tin hôm 9/4.

Mối quan hệ sóng gió với mẹ ruột

Nếu nhìn từ bên ngoài, Miho từng có tất cả: danh tiếng, sự nghiệp và khối tài sản đáng mơ ước, nhưng phía sau đó lại là một cuộc đời nhiều tổn thương. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Cô và em gái chuyển đến sống với họ hàng.

Khi trưởng thành, làm việc trong ngành truyền thông giải trí, cô và mẹ đã nỗ lực giải hòa, tạo dựng một mối quan hệ được công chúng tin tưởng là bền chặt.

Cô hỗ trợ tài chính cho mẹ, tặng mẹ một căn nhà 3 tầng vào năm 1995, đồng thời giao cho bà giữ vai trò đại diện trong công ty quản lý cá nhân từ năm 1998.

Tuy nhiên, mối quan hệ này rạn nứt nghiêm trọng vào đầu những năm 2000, khi cô phát hiện tài khoản công ty bị thất thoát lớn. Nghi ngờ mẹ có liên quan đến việc sử dụng sai mục đích số tiền lên tới hàng trăm triệu yên, cô đã tước quyền quản lý tài chính của mẹ, từ mặt và cắt đứt quan hệ.

Được biết, mâu thuẫn giữa hai mẹ con chưa từng được hóa giải cho đến khi cô qua đời.