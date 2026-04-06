Ở nhiều gia đình Ấn Độ, ly hôn vẫn bị xem là điều xấu hổ. Phụ nữ thường phải đối mặt với những câu hỏi, sự đổ lỗi và áp lực xã hội, trong khi các gia đình thường giữ im lặng và lo lắng. Tuy nhiên, một gia đình tại Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã chọn cách đứng về phía con gái.

Bố và các thành viên trong gia đình ăn mừng con gái ly hôn. Ảnh: Ndtv

Sau khi tòa án gia đình tại Meerut chấp thuận đơn ly hôn của cô Pranita, bố của cô đã tổ chức một buổi ăn mừng bên ngoài tòa án, với trống, vòng hoa và kẹo. Gia đình coi đây là một khởi đầu mới trong cuộc đời cô.

Người thân nhảy múa theo nhịp trống, trong khi bánh kẹo được chia cho mọi người để chung vui. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, tờ NDTV đưa tin hôm 6/4.

Theo video được chia sẻ, các thành viên trong gia đình mặc áo phông đen in hình Pranita cùng dòng chữ: "Tôi yêu con gái tôi. Trái tim tôi, linh hồn tôi". Pranita cũng mặc áo phông đen với thông điệp: "Gia đình tôi, cuộc sống tôi".

Chia sẻ về hành trình của mình, Pranita cho biết cô từng cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không thành công. "Thủ tục ly hôn đã bắt đầu từ năm 2021. Bố luôn ủng hộ tôi. Tôi hy vọng mọi người đều có một gia đình đứng bên họ trong những lúc khó khăn", cô chia sẻ.

Ông Gyanendra Sharma, bố của Pranita cho biết: "Khi con gái chào đời, gia đình tôi đánh trống ăn mừng. Hôm nay, trống lại được đánh để chứng minh rằng giá trị của con gái vẫn như vậy ở mọi giai đoạn trong cuộc đời cô ấy".

Pranita là con gái duy nhất của ông Gyanendra Sharma. Cô kết hôn vào năm 2018. Vợ chồng cô có một người con trai.

Tuy nhiên, theo thời gian, Pranita phải chịu nhiều sự quấy rối từ gia đình chồng. Khi tình hình trở nên tồi tệ, cô quyết định nộp đơn ly hôn. Tòa án gia đình sau đó đã chấp thuận đơn của cô.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Gyanendra Sharma cùng các thành viên khác trong gia đình đã tổ chức lễ ăn mừng bên ngoài tòa án. Điều này không chỉ đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Pranita mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình.

Gia đình này cũng từng trải qua mất mát đau thương khi anh trai Pranita qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm 2022. Trong thời gian khó khăn đó, Pranita vẫn phải chịu những sự quấy rối hàng ngày tại nhà chồng. Sự đồng hành và ủng hộ của bố đã giúp cô có đủ can đảm để đưa ra quyết định vì hạnh phúc và an toàn của bản thân.