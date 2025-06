Ngày 19/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) mức án 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1985, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Sản (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) và Phan Văn Cường (SN 1990, ở Nghệ An) bị tuyên mức án 8-11 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, ở Hà Đông) là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH DKSH Việt Nam. Năm 2022, chị N. ly hôn chồng và cùng còn gái đến thuê trọ ở Đông Anh. Do công việc phải giao hàng cho khách nên chị N. thường thuê xe taxi của bị cáo Nguyễn Ngọc Sản để chở hàng rồi sau đó thân quen với Sản và Phan Thị Thu là vợ của Sản.

Khoảng tháng 4/2024, vợ chồng bị cáo Sản có ý định về quê của Thu ở Nghệ An để kinh doanh nên chị N. thuê lại phòng trọ mà vợ chồng Sản từng sinh sống ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Do nhà của vợ chồng bị cáo Sản ở tỉnh Nghệ An chưa sửa chữa xong nên từ đầu tháng 4/2024 đến cuối tháng 5/2024, vợ chồng bị cáo vẫn ở tại nhà trọ cùng với chị N.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Trong thời gian này, giữa chị N. và bị cáo Sản nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Từ khi quen biết vợ chồng Sản, chị N. đã vay của vợ bị cáo 51 triệu đồng. Sau khi vợ chồng Sản chuyển về Nghệ An, vợ của bị cáo Sản nhờ chị N. xin cho em trai là Phan Văn Cường vào làm việc cùng Công ty DKSH và ở cùng phòng trọ với chị N.

Quá trình làm việc cùng Cường, chị N. vay bị cáo này khoảng 37 triệu đồng tiền hàng và 85 triệu đồng tiền mặt. Sau đó cả bị cáo Sản và Cường đã nhiều lần đòi tiền chị N., nhưng do chưa có tiền nên chị này lấy nhiều lý do khất nợ.

Cái kết bi đát

Tối ngày 3/8/2024, vợ bị cáo Sản yêu cầu chồng chở đến phòng trọ của chị N. để làm rõ mối quan hệ giữa chồng mình và chị N., đồng thời đòi nợ chị N. Trên đường đi, Thu rủ thêm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà đi cùng để đòi nợ. Khoảng 22h cùng ngày, tại phòng trọ của chị N., Thu tát vào mặt, túm tóc của N. kéo vào phòng ngủ.

Sau khi hỏi và được chị N. xác nhận có quan hệ tình cảm với chồng, Thu tiếp tục tát vào mặt chị N. và bảo bị cáo Hà lấy kéo để dọa cắt tóc của nạn nhân.

Lời qua tiếng lại, vừa đòi nợ, bị cáo Thu vừa tra hỏi chị N. về mối quan hệ với chồng mình. Cuộc đánh ghen kèm đòi nợ trở nên căng thẳng khi chị N. đứng dậy đi ra bàn lấy kéo rồi kề mũi kéo vào ngực mình nói: “Oan có đầu, nợ có chủ”. Thấy vậy, bị cáo Thu lao vào cắn tay chị N. rồi giằng chiếc kéo từ tay chị. Trong lúc căng thẳng, bị cáo Thu tát chồng thì Hà nhắc Thu chốt nợ.

Thu yêu cầu chị N. phải trả số tiền 100 triệu đồng, gồm tiền Thu đã làm ảnh hộ chị N., tiền thuê người theo dõi chồng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần do quan hệ bất chính của Sản và N.

Trong khi đó, bị cáo Hà chốt lại số tiền chị N. phải trả vợ chồng Sản, Thu và Cường là 200 triệu đồng. Bị cáo Thu bảo Hà lấy giấy bút để Cường hướng dẫn chị N. viết giấy xác nhận nợ. Do bị Thu đánh và sức ép từ Hà, Cường và Sản nên chị N. đã buộc phải viết giấy xác nhận nợ số tiền 200 triệu đồng và hẹn sẽ trả nợ. Sau khi chị N. viết xong giấy nợ, vợ chồng Sản, Thu cùng bị cáo Hà ra về.

Do bức xúc về việc bị đánh và bị đe dọa nên sáng ngày 4/8/2024, chị N. treo cổ tự sát tại phòng ngủ, để lại 1 tờ đơn trình báo về việc bị đánh, ép viết giấy nợ. Trước khi tự vẫn, chị N. nhắn tin cho người họ hàng thông báo về việc mình và con đang gặp nguy hiểm và gửi định vị nhà trọ cho người họ hàng.

Sau đó chị N. được phát hiện đã tử vong do treo cổ tự tử.