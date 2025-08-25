Đều đặn mỗi buổi chiều tại một thủy cung ở Vũ Hán, khán giả lại ồ lên thích thú khi thấy một chàng trai cao 1m83, cơ bắp rắn chắc, đeo chiếc đuôi cá lấp lánh và xoay vòng 360 độ trong làn nước trong xanh.

Ảnh: Jiupai News

Đó là Xiao Songyi, cựu quán quân nhảy cầu trẻ toàn quốc của Trung Quốc, nay trở thành “nam nhân ngư” nổi tiếng bậc nhất xứ tỷ dân với mức cát-xê lên tới 2.500 NDT (hơn 9 triệu đồng)/ngày.

Ít ai biết rằng hành trình này lại bắt đầu từ một bước ngoặt buồn trong sự nghiệp thể thao của chàng trai sinh năm 2000. Năm 2019, một sai lầm trong vòng loại một cuộc thi đã khiến Songyi phải từ giã sự nghiệp nhảy cầu.

Vết sẹo dài 10cm trên bả vai trái dường như là “dấu chấm hết” cho những năm tháng tập luyện khắc nghiệt, song cũng trở thành động lực để chàng trai trẻ này trân trọng từng lần được đắm mình trong nước sau này.

Con đường chuyển nghề của Songyi trong những ngày đầu không hề dễ dàng. Năm 2023, anh gửi hồ sơ đến 87 thủy cung trên khắp Trung Quốc nhưng chỉ 3 nơi đồng ý cho anh thử vai.

Mức thù lao đầu tiên anh nhận chỉ khoảng 300 NDT (1,1 triệu đồng), thậm chí phải tự bỏ tiền mua phục trang. Có lúc, anh phải dùng túi nilon và quần bơi chế thành “đuôi cá” để tập luyện. Thế nhưng, anh không bỏ cuộc.

Ảnh: Jiupai News

Sau đó, thị trường biểu diễn dưới nước ở Trung Quốc bùng nổ. Chỉ trong vòng 2 năm, số nam nghệ sĩ hóa thân thành “tiên cá” tăng từ 12 lên 89 người, mức cát-xê trung bình cũng tăng gấp đôi.

Trên mạng xã hội, các video của Songyi thu hút tới 230 triệu lượt xem, tài khoản của anh vượt mốc 800.000 người theo dõi chỉ trong 3 tháng. Mỗi lần hợp tác quảng bá cùng các nhãn hàng, anh có thể kiếm được 50.000 NDT (hơn 183 triệu đồng).

Điểm khác biệt của Songyi là sự kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật. Anh mang kỹ năng nhảy cầu vào biểu diễn với những màn độc đáo như “đi bộ ngược dưới nước” hay tiết mục “2 con bướm” lấy cảm hứng từ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Anh còn sáng tạo đuôi cá gắn đèn LED điều khiển bằng cảm biến. Sau một lần suýt gặp sự cố vì đuôi cá bị mắc kẹt, anh tự cải tiến thiết kế, thêm cơ chế tháo nhanh bằng nam châm để đảm bảo an toàn.

Sự nổi tiếng cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Có người nói anh “thương mại hóa” nghệ thuật, có người chê ngoại hình cơ bắp không hợp làm tiên cá.

Việc lịch biểu diễn dày đặc cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, song Songyi luôn nỗ lực nâng cấp bản thân: Học thêm diễn xuất, phục hồi chấn thương, chụp ảnh dưới nước.

Với anh, mỗi màn trình diễn đều là một lần “tái sinh”.

Khi anh thổi bong bóng thành chuỗi vòng cổ óng ánh, một bé gái reo lên: “Mẹ ơi, hoàng tử biến thành tiên cá thật rồi!”. Có lẽ đó là lời khen tuyệt vời nhất dành cho chàng trai trẻ dũng cảm viết lại chương mới trong cuộc đời dưới nước của mình.