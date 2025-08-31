Sau 20 năm biến mất khỏi làng giải trí mà không một lời giã từ, ca sĩ Lê Tuấn - từng được mệnh danh là hoàng tử của showbiz Việt một thời - hiếm hoi xuất hiện trong chương trình của nhóm Ngũ long du ký. Cuộc gặp gỡ mang đến những chia sẻ xúc động về hành trình từ đỉnh cao danh vọng đến quyết định rút lui im lặng của nam ca sĩ.

Thời hoàng kim và quyết định dừng chân đầy tính toán

Sinh năm 1962, Lê Tuấn bước vào làng giải trí từ giữa thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của sân khấu ca nhạc miền Nam. Với gương mặt điển trai, nụ cười duyên dáng và chiếc răng khểnh đặc trưng, anh được khán giả đặt biệt danh hoàng tử tình ca.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Lê Tuấn như Rồi mai tôi đưa em, Chiều một mình qua phố, Cây điệp vàng, Phượng hồng, Trường xưa lối cũ... đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt, anh từng có thời gian song ca với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên những bản hit bất hủ.

Đầu những năm 2000, Lê Tuấn vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, là một trong những ngôi sao phòng vé của hầu hết các sân khấu TPHCM. Mỗi đêm, anh có thể chạy 5-7 show, được khán giả trung niên đặc biệt yêu mến.

"Có những khán giả nghe tôi hát từ thời họ còn trẻ, đi hẹn hò coi show. Sau 20 năm, họ đã trung niên, có con cái lớn nhưng vẫn nhớ đến và ủng hộ tôi", Lê Tuấn chia sẻ về tình cảm sâu sắc của khán giả dành cho mình.

Ca sĩ Lê Tuấn. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2005, khi sự nghiệp vẫn đang ở đỉnh cao, Lê Tuấn đột ngột quyết định rút lui khỏi sân khấu thành phố ở tuổi 43. Quyết định này không phải vì thiếu show diễn hay bị khán giả chán mà xuất phát từ sự nhạy bén và tính toán sâu sắc về yếu tố tuổi tác trong nghề ca hát.

Trong tâm trí của một nghệ sĩ có kinh nghiệm, Lê Tuấn nhìn thấy xu hướng không thể đảo ngược của thời gian. Thời điểm năm 2000 đầu, các ca sĩ trên 40 tuổi ít khi được coi là ngôi sao chính. Những nghệ sĩ nữ ở độ tuổi 30 đã bắt đầu lo lắng về việc bị xem là "già" trên sân khấu, huống hồ là nam ca sĩ tiến gần đến tuổi 50.

"Nhìn các ca sĩ khác ở độ tuổi này, tôi không muốn trở thành ca sĩ lớn tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ. Nếu như trong cải lương, người ta có thể đóng vai cha mẹ, ông bà khi lớn tuổi, ca nhạc không có 50 tuổi mà vẫn hát được như thời trẻ. Thà rút lui khi còn đẹp hơn là ở lại đến lúc không còn phù hợp, nhân dịp này 'trốn' luôn, lẳng lặng luôn", anh chia sẻ.

Từ một ca sĩ quen với ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay khán giả mỗi đêm, việc đột ngột dừng lại khiến Lê Tuấn gặp không ít khó khăn. Suốt nhiều năm, anh không dám đi ngang các tụ điểm ca nhạc vì mỗi lần nghe tiếng nhạc, tiếng vỗ tay là lại thấy xúc động và nhớ sân khấu. "Mấy năm trời, tôi không dám chạy ngang các con đường có sân khấu vào buổi tối", anh nói.

Biến cố sức khỏe và nỗi đau mất mẹ mùa Vu lan

Rời xa ánh đèn sân khấu, Lê Tuấn chọn cách sống bình dị và tự lập về tài chính. Anh chuyển hướng sang kinh doanh, từ công ty du lịch, cửa hàng điện thoại đến đầu tư bất động sản và chứng khoán.

"Hoàng tử bây giờ ra đời rồi, phải mưu sinh. Tôi gặp gì bán nấy, miễn là không bán thân. Từng mở cửa hàng điện thoại, hùn vốn với người thân mua đất, mua nhà bán lại", anh hài hước nói.

Cuộc sống hiện tại của Lê Tuấn khá thoải mái nhờ biết cách quản lý tài chính: "Ngày xưa đi xe hơi, giờ tôi đi xe máy. Trước kia hay ngại ngùng, đi ăn uống phải chọn phòng riêng vì sợ bị chú ý, giờ thì thoải mái lắm".

Anh vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khỏe và giọng hát mỗi ngày, sống độc thân và có thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch.

Cuộc sống của Lê Tuấn không chỉ có những điều bình yên. Anh từng gặp tai biến sức khỏe, phải điều trị tại bệnh viện lâu dài.

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Lê Tuấn là việc mất mẹ vào đúng ngày Vu Lan trong thời Covid.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Tuấn vui khi có mặt Phương Dung - người anh gặp lại sau hơn 20 năm, cùng các nghệ sĩ khác. Anh nhắc đến cố nghệ sĩ Kim Ngọc - người dạy anh nhiều bài học về lòng biết ơn trong nghề.

Lê Tuấn tự hào về việc chưa bao giờ gây xích mích với đồng nghiệp và luôn sẵn sàng chia sẻ cơ hội với người khác: "Tôi nghĩ Ông Tổ cho người nào người ta hưởng. Nếu mình giúp người khác một chút, cho họ cơ hội sẽ hay hơn".

Không hối tiếc về quyết định

Sau 20 năm rút lui, Lê Tuấn khẳng định không hề hối tiếc về quyết định của mình. "Tôi chưa giải nghệ, chỉ quy ẩn giang hồ thôi", anh nói với nụ cười đặc trưng.

Dù đã xa rời sân khấu lâu năm, trong thâm tâm Lê Tuấn vẫn mong có dịp được gặp lại khán giả. Cuộc gặp gỡ với nhóm "Ngũ long du ký" đã cho anh cơ hội để tri ân những người vẫn còn nhớ đến mình.

"Khi có cơ hội, tôi lại mặc những trang phục ngày xưa, mang hình ảnh ngày xưa đến với khán giả", anh chia sẻ.