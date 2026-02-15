Ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.D.H (64 tuổi, trú phường Hòa Cường) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Trước đó, ngày 3/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông H. đăng tải bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân (khoảng 14.000 người theo dõi) với nội dung: “Chẳng ra con giáp nào cả!”, kèm hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Hình ảnh linh vật ngựa ban đầu (bên trái) và hình ảnh đã bị chỉnh sửa bằng AI (bên phải) mà ông H. đăng tải. Ảnh: Thành Ca

Theo cơ quan công an, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện linh vật ngựa trong trang phục và phụ kiện không đúng nguyên bản, gây phản cảm và làm sai lệch thông tin. Bài viết sau đó thu hút nhiều bình luận bức xúc, cho rằng nội dung đăng tải đã cắt ghép, xuyên tạc, ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, mỹ thuật nơi công cộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công an phường Hòa Cường tiến hành xác minh, mời ông H. làm việc.

Công an làm việc với ông H. Ảnh: Thành Ca

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do thiếu cân nhắc và không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội, dẫn đến gây dư luận xấu; đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin, tuân thủ quy định pháp luật. Mỗi lượt “đăng” hay “chia sẻ” đều có thể lan truyền rộng, tác động đến uy tín cá nhân, tổ chức và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.