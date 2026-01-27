Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP phối hợp với Công an phường Phú Diễn vừa xử lý nam thanh niên đăng tải hình ảnh xuyên tạc vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nam thanh niên bị cơ quan công an xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Phú Diễn phát hiện một tài khoản Facebook chuyên môi giới bất động sản đã đăng tải hình ảnh ghép vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan chức năng xác định tài khoản vi phạm thuộc về N.H.H. (SN 1999; nơi làm việc tại phường Phú Diễn).

Làm việc với cơ quan công an, N.H.H. thừa nhận đã đăng tải các hình ảnh liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn, kèm theo nội dung xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh lên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của khách hàng trong hoạt động môi giới bất động sản.

Công an phường Phú Diễn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.H. số tiền 30 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP).