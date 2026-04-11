Tác giả Nguyễn Cảnh Luân - người sở hữu IELTS 8.5 và hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy vừa có buổi giao lưu nhân dịp ra mắt sách IELTS Speaking Journey - Break Through to Band 8.0 (Saigon Books phát hành)

Khác với nhiều tài liệu luyện thi thông thường, điểm nhấn của cuốn sách nằm ở phương pháp so sánh trực tiếp giữa câu trả lời band 6.0 và band 8.0 dựa trên 4 tiêu chí chấm điểm chính thức. Tác giả Cảnh Luân lý giải cách học hiệu quả nhất là xuất phát từ chính người học.

Không có "đáp án đúng nhất" trong ngôn ngữ

Tác giả Nguyễn Cảnh Luân.

Một trong những quan điểm gây chú ý nhất tại buổi giao lưu là lập luận của tác giả về việc tại sao sách không cung cấp một bộ từ vựng hay câu trả lời mẫu cố định. Theo Cảnh Luân, ngôn ngữ vốn không có đúng sai tuyệt đối điều quan trọng là sự phù hợp với ngữ cảnh. Anh lấy ví dụ về thành ngữ "It's raining cats and dogs" (Trời đang mưa rất to - PV) - một cụm từ từng được nhiều người học dùng nhưng thực tế đã lỗi thời trong giao tiếp hiện đại. Việc nhồi nhét từ vựng phức tạp không đúng chỗ không những không ghi điểm mà còn có thể bị trừ điểm.

Chính vì vậy, thay vì cung cấp khuôn mẫu, cuốn sách hướng người học đến tư duy phản xạ: học từng từ gắn với ngữ cảnh cụ thể, hiểu cách giám khảo đánh giá và tự xây dựng cấu trúc trả lời riêng.

Tại phần Q&A, nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề lạ. Anh Cảnh Luân khẳng định vấn đề này không đến từ vốn từ vựng mà từ thói quen tư duy một chiều. Giải pháp anh đề xuất là tập phản biện ngay cả với câu trả lời của chính mình, đặc biệt ở phần 3 - dạng câu hỏi thảo luận.

Anh minh họa bằng câu hỏi quen thuộc: "Do you think honesty is important in relationships?" (Bạn có nghĩ sự chân thành là quan trọng các mối quan hệ - PV). Thay vì chỉ trả lời: "Có, vì sự thành thật tạo nên niềm tin", người học nên tự hỏi tiếp: liệu có trường hợp nào không nên hoàn toàn thành thật? Từ đó mở ra góc nhìn về "white lie" (những lời nói dối vô hại - PV) nhằm giữ không khí tích cực.

"Khi trả lời câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ cho thấy được góc nhìn đa chiều và đạt điểm cao hơn trong phần mạch lạc ý tưởng", anh nhấn mạnh.

Một mối lo ngại phổ biến được nhiều thí sinh nêu ra là nguy cơ bị giám khảo nhận ra đang đọc câu trả lời học thuộc. Anh Cảnh Luân khẳng định điểm số khi học thuộc chắc chắn thấp hơn tự nói vì giám khảo được đào tạo để nhận ra dấu hiệu này và sẽ đặt câu hỏi xoáy vào chi tiết mà thí sinh chưa chuẩn bị.

Giải pháp không phải là ghi nhớ từng câu từng chữ mà là luyện tập phản xạ đến mức tự động. Mỗi lần luyện nói lại cùng một chủ đề, câu trả lời có thể khác đi - điều đó hoàn toàn bình thường và thậm chí là dấu hiệu tốt của sự lưu loát thật sự.

Có chủ ý khi sách hoàn toàn bằng tiếng Anh

Khác với cuốn đầu tiên trong series dành cho band 6.0 có phần dịch tiếng Việt, cuốn mới nhắm đến band 8.0 được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là lựa chọn có chủ đích khi người học đọc và tiếp thu kiến thức bằng tiếng Anh từ đầu, não bộ được lập trình để tư duy trực tiếp bằng ngôn ngữ đó, tạo sự nhất quán từ lúc học đến lúc luyện nói.

Cuốn sách gồm 10 bài được sắp xếp từ dễ đến khó, kèm phần tự đánh giá ở đầu và cuối sách. Tác giả khuyến khích người học thu âm trước và sau khi hoàn thành sách để tự nhận ra sự tiến bộ để vừa thực tế vừa tạo động lực.

Với hơn 11 năm giảng dạy, Nguyễn Cảnh Luân có chứng chỉ IELTS 8.5, tốt nghiệp song bằng Đại học Ngoại thương và RMIT Việt Nam với GPA 4.0.

