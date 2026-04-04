Sáng 4/4 tại Đường sách TPHCM, Phanbook tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn của tác giả Lam Yên - bút danh của nhà báo, kiến trúc sư Nguyễn Tập - kết hợp triển lãm tranh ký họa cùng tên. Đây là cuốn sách tiếng Anh đầu tiên trong loạt ấn phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam của đơn vị phát hành này, được dịch giả Đinh Quốc Anh Thư chuyển ngữ.

Khác với các ấn phẩm du lịch thông thường, 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn được thai nghén từ thói quen "ghi chép bằng tranh" trong sổ tay của 52 họa sĩ - hầu hết là kiến trúc sư - nhằm lưu lại cảm xúc về những không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa và lịch sử tại 3 đô thị lớn.

Sách do NXB Thế Giới ấn hành, tập hợp tranh ký họa màu cùng lời dẫn cô đọng về 50 công trình tiêu biểu: từ cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám của Hà Nội; đến chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, điện Kiến Trung của Huế; nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, bưu điện Thành phố, chùa Bà Thiên Hậu của Sài Gòn.

Bên cạnh Lam Yên, hơn 15 họa sĩ trong và ngoài nước đã góp tranh cho ấn phẩm, trong đó có các tên tuổi Trần Xuân Hồng, Hoàng Dũng, Phan Đình Trung, Phạm Minh Đức, Vincent Monluc, Sutien Lokulprakit...

Các tác giả có tranh được sử dụng có mặt dự ra mắt sách.

Tác giả Lam Yên từng được bạn đọc biết đến qua 2 cuốn du ký Dặm đường lang thang (2006) và Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương bolero (2017).

Song hành với buổi ra mắt sách là triển lãm 32 tác phẩm ký họa và tranh màu nước của 16 họa sĩ từ ngày 4/4 - 9/4/2026 tại Đường sách TPHCM.

Toàn bộ doanh thu bán tranh trong suốt triển lãm, cùng 35% doanh thu bán sách trong ngày ra mắt, sẽ được chuyển toàn bộ để hỗ trợ người mù.

Lý giải về quyết định này, Lam Yên chia sẻ: "Sau những đợt hỗ trợ người mù trong và sau dịch Covid-19, Quán cơm Nụ Cười 2.000 đồng vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ các hội người mù tại TPHCM. Nhu cầu hỗ trợ còn rất lớn, trong khi khả năng tài chính có hạn nên không ít lần chỉ biết an ủi hoặc... đành bất lực".