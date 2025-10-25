Cuốn sách Con đường tương lai của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn vừa chính thức ra mắt bản tiếng Anh với tên gọi The Path to the Future, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa tư tưởng và tri thức Việt Nam ra thế giới, góp phần vào nỗ lực xây dựng nền kinh tế sáng tạo và xã hội học tập toàn cầu.

Cuốn sách "Con đường tương lai" bản tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh: N.Ngọc

Con đường tương lai là một công trình độc đáo, tiên phong trong việc trình bày tư tưởng Việt Nam bằng ngôn ngữ triết học hiện đại, song vẫn thấm đẫm bản sắc Á Đông. Trong đó, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn đề xuất Học thuyết Bốn bàn tay, một mô hình dung hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa và đạo đức trong tiến trình phát triển xã hội.

Theo học thuyết này, 2 bàn tay vô hình - thị trường và lương tri con người, tượng trưng cho tự do và nhân tính; trong khi 2 bàn tay hữu hình - Nhà nước và cộng đồng xã hội, đại diện cho trật tự và lòng nhân. Khi cả 4 yếu tố này cùng vận hành hài hòa, nền văn minh mới có thể phát triển bền vững, nhân văn và sáng tạo.

Từ triết lý đó, tác giả mở rộng tầm nhìn về một nền văn minh số nhân bản, nơi công nghệ phục vụ con người chứ không thay thế con người; nơi tiến bộ kỹ thuật đi đôi với tiến bộ đạo đức và nơi các quốc gia nhỏ vẫn có thể vươn tới tầm vóc lớn nếu biết cân bằng giữa thị trường, Nhà nước, cộng đồng và lương tri.

Sự chuyển mình của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 được tác giả xem như minh chứng sống động cho mô hình cân bằng này. Con đường tương lai trở thành tấm gương phản chiếu tinh thần dân tộc, thể hiện hành trình trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên con đường hiện đại hóa.

Theo tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, việc xuất bản bản tiếng Anh là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa Con đường tương lai ra nhiều quốc gia, góp phần lan tỏa tư tưởng Việt Nam và đóng góp vào đối thoại tri thức toàn cầu.

Ở tầm nhìn quốc tế, học thuyết Bốn bàn tay và mô hình phát triển của Việt Nam có thể trở thành tham chiếu giá trị cho các quốc gia đang phát triển trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, giữa công nghệ và đạo đức, giữa hội nhập và bản sắc dân tộc.