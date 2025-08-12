Chinh phục hai chứng chỉ quốc tế

SAT là kỳ thi chuẩn hóa quốc tế phổ biến trong tuyển sinh đại học ở Mỹ và nhiều nước khác. Ở kỳ thi này hồi cuối tháng 6 vừa qua,Thái Bảo đạt điểm tuyệt đối 800/800 phần Toán và 730 điểm phần đọc viết. Đây là thành tích đáng ngưỡng mộ, nhất là với một học sinh ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Trước đó, tháng 12/2024, Thái Bảo từng gây ấn tượng với điểm IELTS 8.5 chung và ở cả 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói. Đây là kết quả ở lần thi thứ ba, sau khi em đạt 7.5 lần thi đầu tiên vào lớp 11 và kiên trì cải thiện.

Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh), nơi điều kiện học tập còn hạn chế, Thái Bảo không có điều kiện học thêm. Em lựa chọn con đường tự học từ sớm, tận dụng Internet, các diễn đàn học tập và cộng đồng ôn thi trực tuyến để tìm kiếm tài liệu.

Thái Bảo (giữa) đạt thành tích ấn tượng nhờ nỗ lực tự học. Ảnh: NVCC

“Ngay từ đầu cấp 3, em đã xác định rằng muốn vào trường đại học hàng đầu thì phải chuẩn bị nghiêm túc, đặc biệt là IELTS và SAT. Khi có mục tiêu rõ ràng, em xây dựng kế hoạch học tập chi tiết và kiên trì thực hiện từng giai đoạn”, Thái Bảo chia sẻ.

Bắt đầu thử sức thi IELTS từ đầu lớp 11, Thái Bảo đạt điểm chưa như mong đợi nhưng không nản. Em luyện tập liên tục và đạt IELTS 8.5 ở lần thi thứ ba. Kỹ năng nói - vốn là một điểm yếu - được em cải thiện bằng cách mở rộng vốn từ, củng cố ngữ pháp, luyện phát âm, tự ghi âm rồi nghe lại và chỉnh sửa. Em còn luyện nói với bạn bè qua Zoom, tham gia nhóm Speaking online để tăng phản xạ và sự tự nhiên khi giao tiếp.

“Em không học thuộc mẫu câu cứng nhắc mà cố gắng nói như một cuộc trò chuyện thật, thể hiện cá tính và quan điểm rõ ràng”, Bảo cho biết.

Với kỹ năng viết, em luyện xây dựng cấu trúc bài, cách diễn đạt logic, dùng từ chính xác và phong phú. Bảo thường đăng bài lên diễn đàn để nhận góp ý. Em luyện nghe và đọc đều đặn mỗi ngày, chú trọng tần suất hơn cường độ, duy trì thói quen để tăng phản xạ và hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

Quyết tâm và kỷ luật tự học

Nhờ nền tảng tiếng Anh vững chắc, thời gian ôn SAT của Thái Bảo không quá dài. Khả năng đọc hiểu tốt giúp em dễ dàng tiếp cận tài liệu quốc tế và làm quen với thuật ngữ học thuật. “Để đạt điểm cao SAT, ngoài kiến thức còn cần tư duy phản biện, đọc hiểu và xử lý vấn đề nhanh trong thời gian giới hạn”, Bảo chia sẻ.

Nguyễn Thái Bảo - nam sinh trường miền núi gây ấn tượng khi đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS và SAT. Ảnh: NVCC

Ở phần Toán, em rèn cách tiếp cận logic, linh hoạt dưới áp lực thời gian. Phần đọc, viết đòi hỏi em phải làm quen với nhiều dạng văn bản học thuật, từ văn học cổ điển, chính trị đến khoa học, nhằm luyện kỹ năng phân tích cấu trúc, xác định từ khóa và hiểu ý đồ tác giả.

Mỗi ngày, Thái Bảo dành trung bình hơn 4 giờ tự học, tăng lên khoảng 8 giờ vào mỗi ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Em luôn xác định điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để cải thiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ để điều chỉnh phương pháp. “Điều quan trọng nhất là tự giác, có kỷ luật và luôn đặt mục tiêu rõ ràng”, Bảo nói.

Không chỉ đạt hai chứng chỉ quốc tế, Bảo còn là học sinh giỏi suốt ba năm THPT, liên tiếp giành giải Nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh ở lớp 10, 11 và 12.

Thầy Thái Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm của Thái Bảo suốt 3 năm THPT nhận xét: “Bảo cầu tiến, chủ động trong học tập, biết tận dụng công nghệ để bù đắp thiếu thốn về điều kiện. Thành tích của em là kết quả của nỗ lực bền bỉ”. Thầy Thành tin rằng Bảo sẽ thành công và là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều học sinh miền núi.

Hiện Thái Bảo đã nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, ngôi trường em mơ ước từ lâu.