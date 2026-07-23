Và mùa hè này, điểm đến hấp dẫn chính là Hòn Thơm - nơi vừa xuất hiện làn trượt nước thế hệ mới độc đáo cùng hàng loạt trải nghiệm mới.

Có gì trong chiếc vé bay đến Phú Quốc mùa hè này?

Thay vì chỉ hoàn thành vai trò sau khi máy bay hạ cánh, chiếc thẻ lên tàu bay của Sun PhuQuoc Airways tiếp tục trở thành "tấm vé đặc quyền" trong suốt hành trình khám phá Phú Quốc.

Theo chương trình "Một tấm vé, triệu niềm vui" (áp dụng đến hết ngày 31/12/2026), hành khách chỉ cần xuất trình thẻ lên tàu bay để nhận nhiều ưu đãi tại hệ sinh thái Sun Group như giảm 20% tại nhà hàng Mango buffet Sun World Hon Thom và 15% tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub không bao gồm đồ uống có cồn.

Khách bay Sun PhuQuoc Airways sẽ nhận được hàng loạt đặc quyền để thoả sức vui chơi mà không lo chi phí

Tại Sun World Hon Thom, hành khách được tặng Wow Pass Silver trị giá 300.000 đồng khi mua vé trên website chính thức của Sun PhuQuoc Airways. Đặc quyền này giúp sử dụng làn ưu tiên tại nhiều trò chơi, rút ngắn thời gian chờ để có thêm thời gian tận hưởng các trải nghiệm trên đảo.

Với các show diễn "Bản giao hưởng đại dương" và "Nụ hôn của biển cả", hành khách được ưu đãi tới 20% khi xuất trình thẻ lên tàu bay và mua vé trực tiếp tại quầy. Riêng khách lưu trú tại các khách sạn thuộc hệ sinh thái Sun Group như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton phía nam đảo Phú Quốc còn được ưu đãi tặng vé xem show "Nụ hôn của biển cả".

Du khách sẽ được ưu đãi vé xem show diễn Kiss of the Sea nếu lưu trú tại khách sạn thuộc hệ sinh thái Sun Group

Không chỉ mang đến lợi ích về chi phí, những đặc quyền này còn giúp du khách trải nghiệm thuận tiện hơn, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng kỳ nghỉ thay vì chờ đợi. Và Hòn Thơm chính là nơi những giá trị ấy được cảm nhận rõ rệt nhất.

Hòn Thơm mùa hè này có gì?

Hành trình bắt đầu từ ga cáp treo Ánh Dương với tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Chỉ khoảng 15 phút lướt qua vùng biển An Thới xanh ngọc, khung cảnh Nam đảo dần mở ra với những hòn đảo lớn nhỏ, bãi cát trắng và đường chân trời bất tận.

Tuyến cáp treo 3 dây kỷ lục thế giới đưa du khách tới Hòn Thơm, đã trở thành đặc sản du khách không thể bỏ lỡ mỗi khi tới Phú Quốc

Điểm dừng chân đầu tiên nên là Làng Exotica với hàng loạt trò chơi mới như Vũ Điệu Càng Cua, Tổ Đại Bàng, Cánh Cam Đại Chiến, Trứng Cút Nổi Loạn, Sâu Siêu Tốc, Phi Điểu, Thám Hiểm Rừng Xanh hay Hải Trình Cuồng Phong. Từ trò chơi gia đình đến những thử thách cảm giác mạnh, mỗi trải nghiệm đều mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sau đó là công viên nước Aquatopia, nơi vừa ra mắt Lốc Xoáy Nhiệt Đới - làn trượt nước thế hệ mới thuộc dòng PowerRAPIDS, tiên phong trên thế giới. Không chỉ lao xuống theo độ dốc, dòng nước liên tục đẩy chiếc phao vượt qua các vòng xoáy, khúc cua và những pha đổi hướng bất ngờ, tạo nên trải nghiệm kịch tính nhưng vẫn phù hợp để nhóm bạn hoặc cả gia đình cùng tham gia.

Làn trượt nước thế hệ mới là một trong nhiều trò chơi “mới toanh” vừa được đưa vào phục vụ tại Hòn Thơm

Đây cũng là lúc Wow Pass Silver phát huy giá trị khi giúp hành khách Sun PhuQuoc Airways rút ngắn thời gian chờ tại các trò chơi áp dụng làn ưu tiên, để có thêm thời gian khám phá trọn vẹn Aquatopia và Làng Exotica.

Nếu buổi sáng dành cho những tiếng cười và cảm giác phấn khích, thì buổi chiều là lúc Hòn Thơm chuyển sang một nhịp điệu khác tại Santo Beach Club. Chỉ vài phút di chuyển bằng buggy miễn phí từ ga cáp treo, du khách sẽ bước vào không gian hướng biển với bia thủ công Sun KraftBeer, hai bể bơi vô cực và những màn trình diễn của DJ quốc tế. Khi ánh hoàng hôn dần phủ lên mặt biển Nam đảo, Santo Beach Club trở thành điểm hẹn lý tưởng để khép lại một ngày khám phá bằng không khí sôi động nhưng vẫn đầy thư thái.

Du khách có thể thưởng thức nhịp điệu sôi động, trẻ trung của Hòn Thơm khi đến với Santo Beach Club

Không chỉ sở hữu thiên nhiên đẹp, Hòn Thơm đang liên tục được làm mới bằng các sản phẩm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng. Cùng với những đặc quyền dành riêng cho hành khách Sun PhuQuoc Airways, mỗi chuyến bay đến Phú Quốc giờ đây không chỉ là hành trình di chuyển, mà là điểm khởi đầu của một kỳ nghỉ nhiều trải nghiệm hơn, tiện lợi hơn và đáng nhớ hơn.

(Nguồn: Sun Group)