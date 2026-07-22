Chiều 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú xã Kiên Lương, hiện cư trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Giàu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để trả các khoản nợ, từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2026, Nguyễn Thị Giàu nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền dưới danh nghĩa đáo hạn ngân hàng.

Để tạo lòng tin, Giàu sử dụng hình ảnh các hợp đồng vay tiền của người khác, chỉnh sửa thông tin để chứng minh mình đang thực hiện các khoản vay đáo hạn ngân hàng. Từ đó, bị can tiếp cận những người có tiền nhàn rỗi để vay mượn.

Thời gian đầu, Giàu thanh toán tiền lãi đúng hẹn cho các nạn nhân. Bị can dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, đồng thời thanh toán một phần tiền gốc và lãi nhằm tạo uy tín, tiếp tục huy động vốn. Tuy nhiên, phần lớn số tiền vay được Giàu dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khi mất khả năng chi trả, nhiều nạn nhân đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trình báo.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Giàu đã vay mượn tiền của 5 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 59 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.