Ngày 22/7, đoàn công tác của tỉnh An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ông Đinh Văn Nơi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: H.D.

Tại các gia đình đến thăm, ông Đinh Văn Nơi ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, ký ức của các thương binh, bệnh binh về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc. Theo ông, chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Ông Đinh Văn Nơi thắp hương trên bàn thờ liệt sĩ tại Phú Quốc. Ảnh: H.D.

Qua nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng gia đình, ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; bảo đảm các chế độ, chính sách ưu đãi được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, địa phương hiện có 606 gia đình liệt sĩ với 658 liệt sĩ; 55 thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 455 gia đình thờ cúng liệt sĩ; 134 thương binh, 26 bệnh binh, 19 người có công, 21 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 38 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng 38 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.