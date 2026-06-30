Tại không gian Another Saigon by LG, hệ sinh thái LG đồng hành cùng Minho trong mọi khoảnh khắc, từ vận động đến nghỉ ngơi.

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minho (SHINee) vẫn duy trì nguồn năng lượng bền bỉ qua nhiều vai trò - từ ca sĩ, diễn viên đến người yêu thể thao với lối sống tích cực. Theo anh, nhịp sống hiện đại là sự cân bằng giữa khoảnh khắc bứt tốc, phụ hồi và chăm sóc bản thân.

Trong không gian sống tại Another Saigon by LG, hệ sinh thái thiết bị điện tử gia dụng từ LG tích hợp cùng trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng Minho ở mọi khoảnh khắc từ vận động, phục hồi đến nghỉ ngơi.

Âm nhạc tiếp thêm năng lượng cho từng chuyển động

Thể thao là một phần lối sống của Minho. Tại TP.HCM, anh đã dành thời gian cùng cộng đồng mê marathon, sải những bước chạy năng lượng trên cung đường xuyên qua thành phố.

LG xboom Buds Plus tiếp thêm năng lượng cho những bước chạy của Minho với khả năng chống ồn chủ động và âm thanh sống động.

Đồng hành cùng những bước chạy của Minho là LG xboom Buds Plus với khả năng chống ồn chủ động nâng cao, khử cả tạp âm từ động cơ xe và ma sát lốp trên đường, tạo nên thế giới âm nhạc chìm đắm khi chạy.

Thiết bị còn phù hợp với những hoạt động thể chất khác từ gym đến các môn thể thao trong nhà nhờ chất âm cân bằng, âm bass sâu và âm cao trong trẻo, lý tưởng cho dòng nhạc sôi động. Cùng thời lượng pin vượt trội đến 10h phát nhạc, người dùng có thể tận hưởng âm nhạc liên tục nhiều ngày liền.

Thiết bị còn “ghi điểm” với hộp sạc tích hợp công nghệ UVnano giúp tự động làm sạch, hỗ trợ diệt khuẩn trên lưới màng loa trong mỗi lần sạc. Hộp sạc còn có thể đóng vai trò như bộ phát bluetooth để kết nối với những nguồn phát truyền thông.

Giải nhiệt sau vận động cường độ cao

Sau những giờ vận động cường độ cao, Minho phục hồi năng lượng với thực phẩm tươi ngon và đồ uống mát lạnh từ LG FrenchDoor InstaView mới. Khả năng tạo ra 3 loại đá khác nhau: đá tròn nghệ thuật, đá viên hay đá bào - mang đến trải nghiệm giải nhiệt đầy cảm hứng.

LG FrenchDoor InstaView giúp Minho dễ dàng chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp với chế độ tập luyện.

Ly nước mát ngay khi trở về nhà trở thành điểm chuyển tiếp, giúp cơ thể hạ nhiệt và phục hồi năng lượng. LG FrenchDoor InstaView cũng biến gian bếp thành “trạm sạc” với ngăn chuyển đổi toàn diện Full Convert Drawer từ ngăn đông sang mát (-23 đến 7°C) linh hoạt bảo quản nguyên liệu cho chế độ dinh dưỡng và tập luyện.

Giấc ngủ sâu - lớp phục hồi quan trọng trong chu kỳ năng lượng

Sau những giờ vận động và làm việc cường độ cao, Minho dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. LG DUALCOOL AI tạo môi trường ngủ lý tưởng với công nghệ AI Air tự động điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và hướng gió theo nhu cầu, kết hợp cùng thiết kế Dual Vane và chế độ Soft Air, chế độ Sleep Timer+ mang đến luồng khí dễ chịu cho giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET duy trì bầu không khí trong lành nhờ hệ thống lọc đa lớp có thể loại bỏ bụi siêu mịn và các tác nhân gây ô nhiễm. Không gian mát mẻ và chất lượng không khí sạch giúp Minho tái tạo năng lượng trọn vẹn, sẵn sàng cho những thử thách mới mỗi ngày.

LG PuriCare 360 Alpha PET mang đến bầu không khí trong lành, giúp Minho thư giãn và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày.

Tái tạo tinh thần qua không gian giải trí cá nhân đầy riêng tư

Với lịch trình dày đặc, Minho tận dụng những khoảng nghỉ để tái tạo tinh thần cùng TV LG OLED evo AI G6. Được trang bị bộ xử lý AI Alpha 11 Gen kết hợp công nghệ Dual AI, TV LG liên tục tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực, mang lại khung hình sắc nét đến từng điểm ảnh.

TV LG OLED evo AI G6 mang đến trải nghiệm giải trí sống động với hình ảnh và âm thanh được AI tối ưu theo thời gian thực.

Đối với một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt như anh, việc mang không khí sân cỏ vào phòng khách rất ý nghĩa. Thông qua ứng dụng LG Sport Playbook trên TV, mọi thông tin về các giải đấu lớn như World Cup 2026, từ tỷ lệ dự đoán, đội hình ra sân đến chiến thuật cầu thủ, đều được cập nhật theo thời gian thực. Thêm vào đó, màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing với thiết kế linh động cho phép anh dễ dàng di chuyển thiết bị, tận hưởng trải nghiệm giải trí liền mạch ở bất kỳ góc nào trong nhà.

Bằng sự thấu hiểu sâu sắc, hệ sinh thái các thiết bị thông minh từ LG đang đồng hành cùng người dùng kiến tạo nên một phong cách sống thông minh, đậm chất riêng và luôn tràn đầy năng lượng.

(Nguồn: LG)