Thị trường du lịch y tế tại Việt Nam đang ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách quốc tế nhờ lợi thế về chi phí và tay nghề bác sĩ. Tại Đà Nẵng, Nha khoa Dr. Bão là một trong những cơ sở tập trung phát triển tệp khách hàng này thông qua mô hình kết nối và lên kế hoạch điều trị trước khi bệnh nhân nhập cảnh.

Hai nhà sáng lập Nha khoa Dr. Bão - bác sĩ Lê Hà Quốc Bão và bác sĩ Lương Ý Nhi cùng các khách hàng quốc tế

Theo chia sẻ từ BS.CKI Lê Hà Quốc Bão (nhà sáng lập phòng khám), thời điểm mới đi vào hoạt động, cơ sở không đặt ra chiến lược du lịch y tế bài bản. Mọi thứ bắt đầu từ việc đội ngũ bác sĩ có thể giao tiếp tiếng Anh trực tiếp và xử lý hiệu quả các vấn đề răng miệng cho du khách tình cờ ghé thăm. "Theo thống kê nội bộ, hơn 80% lượng khách của chúng tôi hiện là người nước ngoài. Phần lớn họ biết đến phòng khám qua sự giới thiệu truyền miệng từ những bệnh nhân từng trải nghiệm thực tế", bác sĩ Bão cho biết.

Trường hợp của chị Aliya (quốc tịch New Zealand) là một ví dụ. Do thói quen nghiến răng kéo dài, chị gặp tình trạng mất răng, chết tủy kèm nhiễm trùng quanh chóp và nhiều ổ viêm. Trước chi phí điều trị cao và thời gian chờ đợi kéo dài tại quê nhà, chị được đồng nghiệp giới thiệu liên hệ với phòng khám tại Đà Nẵng.

Thông qua email và ứng dụng nhắn tin, chị Aliya gửi hồ sơ phim chụp răng để bác sĩ lên phác đồ dự kiến trước chuyến bay. Sau hai giai đoạn điều trị trực tiếp tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2026, chị đã hoàn tất quá trình phục hình răng và cải thiện chức năng ăn nhai.

Bác sĩ Lê Hà Quốc Bão và một bệnh nhân nước ngoài

Xây dựng quy trình từ cơ sở một ghế nha

Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Huế năm 2013, bác sĩ Lê Hà Quốc Bão có thời gian công tác tại bệnh viện công trước khi cùng vợ là bác sĩ Lương Ý Nhi mở phòng khám riêng. Giai đoạn đầu, cơ sở chỉ vận hành với một ghế nha khoa, hai bác sĩ trực tiếp đảm nhiệm từ khâu tiếp đón, điều dưỡng đến điều trị chuyên môn.

Theo thông tin từ đơn vị, trong quá trình hoạt động, phòng khám đã mở rộng lên quy mô 6 ghế điều trị và tiếp nhận lượng lớn khách hàng đến từ nhiều quốc gia như Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Đức... Song song với mở rộng quy mô, cơ sở chú trọng đầu tư hệ thống kiểm soát lây nhiễm chéo và vô trùng dụng cụ khép kín nhằm đảm bảo an toàn y khoa.

Hệ thống xử lý và hấp sấy vô trùng dụng cụ tại phòng khám

Không gian phòng điều trị với các trang thiết bị nha khoa tại Nha khoa Dr. Bão

Ưu tiên bảo tồn răng thật trong chỉ định điều trị

Theo bác sĩ Bão, nguyên tắc điều trị của phòng khám là ưu tiên bảo tồn tối đa răng thật còn khỏe mạnh, thay vì chạy theo các phương án phục hình xâm lấn theo yêu cầu cảm tính của khách hàng.

Đơn cử trường hợp một bệnh nhân nam 74 tuổi người New Zealand đến khám trong tình trạng mất nhiều răng, khớp cắn sai lệch gây đau khớp thái dương hàm và khó khăn khi ăn nhai. Trước đó, ông từng nhận được tư vấn nhổ bỏ toàn bộ số răng còn lại để làm hàm giả. Tuy nhiên, qua đánh giá lâm sàng nhận thấy các chân răng này vẫn còn chắc khỏe, bác sĩ Bão đã thuyết phục bệnh nhân giữ lại răng thật và chỉ cấy ghép Implant tại các vị trí đã mất răng.

Sau ba đợt điều trị và lắp răng tạm, tình trạng khớp cắn và khả năng ăn nhai của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, với mức chi phí tiết kiệm hơn đáng kể so với dịch vụ tương đương tại New Zealand.

"Việt Nam có lợi thế lớn về chi phí hợp lý, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và sức hấp dẫn của điểm đến du lịch. Tuy nhiên, để giữ chân bệnh nhân quốc tế bền vững, chất lượng chuyên môn, sự minh bạch trong phác đồ và quy trình chăm sóc hậu phẫu xuyên biên giới mới là yếu tố cốt lõi", bác sĩ Bão nhận định.

Nha khoa Dr. Bão Địa chỉ: 77 Lý Nhân Tông, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Hotline: 076 361 2141

(Nguồn: Nha khoa Dr. Bão)