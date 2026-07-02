Thể thao sống động với đỉnh cao âm sắc trên TV Micro RGB

Tham gia bình luận các trận đấu của cúp bóng đá thế giới trên sóng truyền hình quốc gia, Anh Quân ghi dấu ấn với lối phân tích chiến thuật sắc bén cùng nhiều câu chuyện bên lề đầy cảm hứng. Thường xuyên làm việc với các nội dung bóng đá trên nhiều thiết bị nghe nhìn khác nhau song trải nghiệm nghe nhìn trên chiếc TV Micro RGB 85 inch của Samsung vẫn khiến BLV này liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

BLV Anh Quân ấn tượng với khung hình sân cỏ sống động trên TV Micro RGB

Ngay từ những khung hình đầu tiên, chiếc TV Micro RGB tiên phong trên thế giới của thương hiệu TV số 1 toàn cầu 20 năm liên tiếp đã nhận được lời tán thưởng của anh: “Để tái hiện bầu không khí lễ hội bóng đá thì Samsung quá đỉnh. Các bạn có thể thấy đèn phòng khách nhà tôi bật sáng trưng nhưng màn hình vẫn nét căng và không có bóng gương nào bởi lớp phủ chống chói”.

Với lối ví von đã trở thành bản sắc cá nhân, BLV Anh Quân so sánh công nghệ đèn nền Micro RGB LED trên dòng TV này như một đội bóng mà mỗi cầu thủ là một bóng LED đỏ, xanh lá, xanh dương siêu nhỏ, có khả năng phát sáng độc lập, tạo nên độ chính xác màu sắc. Anh nhấn mạnh: “Sắc áo đấu, màu thảm cỏ rực rỡ đến từng milimet, xem như thế này mới gọi là thăng hạng”.

Về các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm xem bóng đá trên TV Micro RGB, BLV Anh Quân đặc biệt ấn tượng với Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller). Trong đó, chế độ Bóng đá AI mang đến cho anh cảm giác chân thực như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động. “Đẩy âm thanh khán đài lên cực đại, tiếng trống như dội thẳng vào lồng ngực, cảm giác như ngồi trên sân vận động vậy. Thật tuyệt vời”, BLV Anh Quân hào hứng nói.

Năm nay, TV Micro RGB cũng như các dòng Samsung AI TV 2026 khác đồng loạt được trang bị trợ lý Vision AI Companion (VAC) với khả năng giải đáp thông tin bằng giọng nói cùng người dùng, thông qua nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot và Gemini. BLV Anh Quân đã thử thách “trợ lý” này bằng các câu hỏi về lịch thi đấu và dự đoán kết quả của cuộc đối đầu giữa “Tam Sư” (Anh) và Croatia. Kết quả đầy bất ngờ khi VAC không những trả lời chính xác lịch thi đấu tiếp theo của hai đội mà còn phân tích sắc sảo rằng “Tam Sư thắng 2-1, 65% bàn thắng đến từ không chiến, do đội bóng áo caro đang hổng vị trí khi chống bóng bổng”. Sự thông thái này khiến BLV Anh Quân rất hài lòng.

Tương tác, dự đoán kết quả trên Samsung AI TV Mini LED

Tương tự như TV Micro RGB, Samsung AI TV Mini LED cũng được trang bị “trợ lý” VAC thông minh, hứa hẹn đồng hành cùng người dùng trong quá trình thưởng thức và bình luận về các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thế giới. Đây là dòng TV phổ thông hiếm hoi trong phân khúc được trang bị trợ lý AI với khả năng trò chuyện mạnh mẽ như VAC.

TV Mini LED của Samsung là mẫu TV phổ thông hiếm hoi được trang bị trợ lý VAC và các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm bóng đá

BLV Anh Quân đã thử thách “trợ lý” VAC trên Samsung AI TV Mini LED bằng câu hỏi “Ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu Chiếc Giày Vàng”. Trước đó, BLV này đã đưa ra một danh sách riêng của mình gồm “Anh 7”, “El Pulga” và “Cậu bé vàng nước Pháp”. Đối mặt với câu hỏi hóc búa từ Anh Quân, Microsoft Copilot đã gọi ngay cái tên “Cậu bé vàng nước Pháp”, khiến BLV này thích thú.

Theo BLV Anh Quân, chất lượng hình ảnh là một trong những điểm cộng quan trọng để người dùng nâng cấp TV Mini LED của Samsung. “Bất kể nguồn phát có thế nào thì hình ảnh lên TV vẫn sắc lẹm, tốc độ phản hồi tức thì với độ trễ cực thấp. Những pha bóng phản công chớp nhoáng cũng được tái hiện mượt mà nhất. Màn hình 144Hz mượt mà, có đa dạng size kết hợp cùng AI soi rõ từng quỹ đạo bóng, giúp anh em đọc vanh vách ý đồ tiền đạo”, Anh Quân chia sẻ.

Những lúc muốn đắm chìm hoàn toàn vào không khí trên sân, BLV Anh Quân sẽ yêu cầu TV tắt tiếng của bình luận viên

Các tính năng như Chế độ Bóng đá AI và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI trên TV Mini LED tiếp tục là yếu tố được lòng BLV Anh Quân. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với khả năng tắt tiếng bình luận để dồn sự chú ý cho diễn biến trên sân, tạo cảm giác như đang có mặt trên sân cỏ.

Hòa cùng nhịp đập lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Samsung triển khai chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Tiên phong đón Cúp Thế giới”. Theo đó, người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu, bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ Gigabits và ưu đãi tặng kèm micro khi mua loa tháp Samsung.

Bích Trâm