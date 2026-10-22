Ngày 17/10, tại TP. Cần Thơ, Công ty TNHH Thương mại Bi’S MART khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi” giai đoạn 2026-2027.

Chăm sóc trẻ không chỉ là chiều cao, cân nặng

Với thông điệp “Cao lớn không chỉ ở thể chất, mà còn từ yêu thương và thấu hiểu”, chương trình “Cao Lớn Trước 7 Tuổi” hướng đến nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc và phát triển trẻ toàn diện, thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp.

Theo định hướng ban đầu của đơn vị tổ chức, chương trình dự kiến triển khai đến tháng 5/2027, đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 10.000 trẻ tại hơn 30 điểm trường mầm non, tập trung vào kiến thức dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng, chăm sóc sức khỏe, phát triển cảm xúc và kỹ năng tương tác ở trẻ mầm non.

Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển thể chất, nhận thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội. Vì vậy, bên cạnh chiều cao, cân nặng, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, khuyến khích vận động và tạo môi trường giao tiếp tích cực cũng cần được chú trọng.

Nghi thức khởi động “Cao Lớn Trước 7 Tuổi” 2026–2027, mở hành trình dự kiến tiếp cận khoảng 10.000 trẻ tại hơn 30 trường mầm non miền Nam

Tại lễ khởi động, bác sĩ Ngô Trung Hiếu, có chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi tốc độ tăng trưởng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp với từng độ tuổi.

“Mỗi trẻ có một nhịp độ phát triển riêng, nhưng sự phát triển đó cần được theo dõi thường xuyên và khoa học”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia Tú Trang, người sáng lập Gia Đình Hồng Hạc, với các nội dung chia sẻ về kỹ năng làm cha mẹ, giao tiếp và đồng hành cùng trẻ trong quá trình phát triển cảm xúc.

Thông qua những góc nhìn chuyên môn khác nhau, ban tổ chức mong muốn giúp phụ huynh có thêm kiến thức để chăm sóc trẻ phù hợp với nhu cầu và đặc điểm phát triển của từng lứa tuổi.

Ba nhóm hoạt động tại các điểm trường mầm non

Hoạt động được xây dựng linh hoạt theo nhu cầu, điều kiện của từng điểm trường, tập trung vào ba nhóm nội dung.

Theo dõi phát triển thể chất: Cân đo chiều cao, cân nặng và ghi nhận kết quả, giúp phụ huynh có thêm dữ liệu tham khảo khi theo dõi tăng trưởng. Hoạt động không thay thế việc khám, chẩn đoán hay điều trị tại cơ sở y tế.

Tư vấn, chia sẻ kiến thức: Kết nối phụ huynh với bác sĩ, chuyên gia về dinh dưỡng theo lứa tuổi, chăm sóc sức khỏe, nhận biết các bệnh thường gặp như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sốt siêu vi; đồng thời trao đổi về giao tiếp và đồng hành cùng con.

Toàn cảnh không gian lễ Kick-off tại Cần Thơ, nơi Ban Tổ chức, chuyên gia và các đơn vị đồng hành cùng chia sẻ cách tiếp cận chăm sóc trẻ toàn diện trong những năm đầu đời.

Vận động, trải nghiệm: Tổ chức tô tranh, sáng tạo, trò chơi vận động nhẹ và tương tác phù hợp lứa tuổi, tạo không gian ngoại khóa vui khỏe, an toàn.

Đặt lợi ích của trẻ và nhà trường lên trước

Trước mỗi hoạt động, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Ban Giám hiệu khảo sát địa điểm, thống nhất thời gian, nội dung, bố trí nhân sự và phương án bảo đảm an toàn. Chương trình không thu phí đối với nhà trường, trẻ và phụ huynh; không bán hàng trực tiếp trong khuôn viên trường và hạn chế ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giảng dạy thường ngày.

Phiên giao lưu báo chí kết nối Ban Tổ chức, bác sĩ và chuyên gia, mở rộng đối thoại về dinh dưỡng, sức khỏe, cảm xúc và kỹ năng đồng hành cùng trẻ.

Bà Nguyễn Lâm Thanh Hiền, Trưởng phòng Vận hành - Kinh doanh Bi’S MART, đại diện phụ trách triển khai chương trình, cho biết: “Chúng tôi xác định giá trị của chương trình không nằm ở quy mô một sự kiện, mà ở những lợi ích thiết thực trẻ em, phụ huynh và nhà trường có thể nhận được. Vì vậy, mỗi hoạt động đều được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện của từng điểm trường, nhằm bảo đảm tính phù hợp, an toàn và hiệu quả”.

Sau mỗi hoạt động, ban tổ chức dự kiến tổng hợp kết quả và tiếp nhận phản hồi của phụ huynh, giáo viên để điều chỉnh, hoàn thiện cách thức triển khai tại những điểm trường tiếp theo.

Bà Nguyễn Lâm Thanh Hiền, Trưởng phòng Vận hành – Kinh doanh Bi’S MART, nhấn mạnh việc triển khai linh hoạt theo nhu cầu và điều kiện của từng điểm trường.

Kết nối nguồn lực, đồng hành cùng trẻ mầm non

Theo ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Đối ngoại Bi’S MART, chương trình thể hiện định hướng đồng hành cùng gia đình trong quá trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

“Chúng tôi tin rằng, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, mà còn là sự đồng hành cùng gia đình trong hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc thế hệ tương lai”, ông Vũ chia sẻ.

Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Đối ngoại Bi’S MART, chia sẻ định hướng đưa trách nhiệm doanh nghiệp gần hơn với hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Chương trình có sự tham gia, đồng hành của các doanh nghiệp và thương hiệu trong lĩnh vực dinh dưỡng, chăm sóc mẹ và bé như Abbott, NutiFood, Nhà máy AMM, RevoPhar, Deli Nutrition cùng các đối tác khác.

Cosmolife Media bảo trợ truyền thông; Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cơ quan của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, tham gia với vai trò đối tác truyền thông.

Bên cạnh mục tiêu tiếp cận khoảng 10.000 trẻ, Bi’S MART xác định chất lượng hoạt động, mức độ phù hợp với từng điểm trường và phản hồi từ phụ huynh, giáo viên là những yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả chương trình.

Việc mở rộng quy mô trong thời gian tới sẽ được cân nhắc trên cơ sở kết quả triển khai thực tế và khả năng phối hợp nguồn lực giữa các bên.

Với sự đồng hành của nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp, “Cao Lớn Trước 7 Tuổi” được kỳ vọng góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc trẻ khoa học, khuyến khích phụ huynh quan tâm đồng thời đến thể chất, cảm xúc và kỹ năng xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời.

(Nguồn: Bi’S MART)