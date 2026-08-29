Bảo vệ trẻ em trên mạng luôn là vấn đề “nóng” tại Việt Nam và được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Không bảo vệ trẻ em trên mạng có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Ảnh: PV

Việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng luôn là điều cần thiết và cấp bách.

Tại Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ 19/8, đã đưa ra mức phạt lên đến 100 triệu đồng nếu không bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo đó, tại điều 31 của nghị định về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng quy định phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không triển khai các biện pháp kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; Không ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; Không có dấu hiệu cảnh báo đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em; Không triển khai các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật của Việt Nam nhằm đảm bảo phát hiện, xác định, ngăn chặn việc trẻ em trực tiếp tạo lập, sử dụng tài khoản dịch vụ bằng thông tin của mình; Không xây dựng các tính năng theo hướng dẫn của quy định pháp luật nhằm hỗ trợ cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ em tạo lập tài khoản cho trẻ em dưới thông tin của cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp theo pháp luật dân sự và quản lý, giám sát được hoạt động của trẻ em; Không vô hiệu hóa, hủy tài khoản dịch vụ do trẻ em trực tiếp tạo lập, sử dụng đã được cơ quan chức năng xác định, yêu cầu bằng văn bản hoặc hình thức trao đổi phù hợp khác đã được thống nhất.

Với các hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, lưu trữ, trao đổi, sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực liên quan đến trẻ em; Đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, ảnh hưởng về sức khỏe, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền tăng lên từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Đáng chú ý, nếu tổ chức không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng; Hay các hành vi kích động, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em theo dõi, chia sẻ, phát tán thông tin có nội dung gây nguy hại, mức phạt tiền sẽ từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.