Theo kênh WFLA News Channel 8, vụ việc được trình báo tới Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee (bang Florida) vào ngày 1/5, sau khi phát hiện nhiều xe giao hàng bị rạch lốp, thân xe xuất hiện dấu vết bị đâm phá.

Tổng cộng có 29 xe bị hư hỏng, cùng với 23 chìa khóa thông minh (key fob) bị lấy cắp. Nhà chức trách xác định, nghi phạm đã đột nhập vào cơ sở của Amazon trên đường Logistics vào ban đêm để thực hiện hành vi.

Qua hệ thống camera nhận diện biển số, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm là Anthony Gillio, một nhân viên vừa bị sa thải trước đó không lâu. Từ manh mối này, toàn bộ hành vi của đối tượng dần được làm rõ.

Theo điều tra, Gillio đã phá hoại các xe giao hàng, sau đó ném chìa khóa, một con dao và găng tay xuống Caloosahatchee River nhằm phi tang chứng cứ.

Sông Caloosahatchee River.

Tuy nhiên, nỗ lực che giấu không thành khi lực lượng chức năng thu thập được hình ảnh từ camera. Thậm chí, một điều tra viên đã trực tiếp lặn xuống sông để tìm kiếm tang vật. Kết quả, nhiều chìa khóa cùng con dao được cho là dùng để rạch lốp xe đã được thu hồi.

Cảnh sát trưởng hạt Lee, Carmine Marceno, cho biết ông tự hào về nỗ lực của đội ngũ điều tra, nhấn mạnh việc theo đuổi vụ án đến cùng nhằm bảo vệ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Hiện Anthony Gillio đã bị bắt giữ và đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm trộm cắp tài sản giá trị lớn, tiêu hủy chứng cứ và phá hoại tài sản.

Theo Motorbiscuit

