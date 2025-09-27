Các đại lý ô tô vốn đã có nhiều nỗi lo, nay lại phải đối mặt với những vụ phá hoại bất ngờ giữa đêm. Tại Spokane (Washington, Mỹ), cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ bị tình nghi gây ra thiệt hại hơn 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ VNĐ) tại một đại lý xe hơi. Điều đáng nói, thiệt hại này không đến từ một vụ tai nạn mà do người phụ nữ này đã ném đá vào hàng loạt xe sau một cuộc cãi vã.

Theo Sở Cảnh sát Spokane, sự việc xảy ra ngay trước nửa đêm ngày 19/9, khi họ nhận được tin báo về hai người đang tranh cãi trước cửa đại lý. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện 16 chiếc xe sang và xe phổ thông khác nhau bị hư hỏng, trong đó nhiều xe bị đập vỡ kính chắn gió.

Danh tính nghi phạm được xác định là Katie Sims, 34 tuổi. Không may cho Sims, toàn bộ hành vi phá hoại đã bị camera an ninh ghi lại. Theo tờ The Spokesman-Review, Sims đã bị bắt gần đại lý vào ngày 20/9 và đưa vào nhà tù hạt Spokane với cáo buộc phá hoại nghiêm trọng cấp độ 1. Mức tiền bảo lãnh được tòa đưa ra là 10.250 USD (khoảng 270 triệu VNĐ).

Đại lý bị phá hoại là Land Rover Spokane, nơi có nhiều xe đỗ bên ngoài vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một chiếc Range Rover Evoque màu trắng bị vỡ kính chắn gió và một chiếc Range Rover Velar bị vỡ kính cửa phía sau.

Hiện chưa có nhiều thông tin về người phụ nữ gây ra vụ phá hoại, song Nghị viên Hội đồng Thành phố Spokane, ông Michael Cathcart - người đại diện cho khu vực xảy ra vụ việc - cho rằng sự việc phản ánh nỗi lo lớn hơn về tình hình tội phạm trong thành phố. Ông nhận định nhiều vụ vi phạm gần đây có liên quan đến những người vô gia cư.

“Điều này tạo ra cảm giác rằng chúng ta đang dung túng cho những hành vi như vậy, hoặc đang ngầm gửi đi thông điệp rằng sẽ không có hậu quả gì nếu họ phạm tội”, ông Cathcart nói. “Tôi nghĩ đó chính quyền thành phố nên có thái độ và hành động đúng đắn hơn với vụ việc”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên một đại lý ô tô tại Spokane bị nhắm đến. Hai năm trước, một nhóm trộm đã đột nhập từ trần nhà của một đại lý khác trong khu vực và lấy đi 8 chiếc xe.

Theo Carscoops

