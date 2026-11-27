Cơ quan thuế xác định Công ty T. còn nợ ngân sách hơn 13,4 tỷ đồng, tòa sơ thẩm chủ yếu xem xét khoản thuế gần 185,8 triệu đồng. Cấp phúc thẩm hủy án, làm rõ nghĩa vụ thuế trước việc tạm hoãn xuất cảnh giám đốc.

Kiện cơ quan thuế khi nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Công ty TNHH MTV T. được UBND tỉnh Gia Lai cho thuê hơn 148.376m2 đất để xây dựng khu du lịch sinh thái, lễ hội và vui chơi giải trí. Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn 50 năm kể từ ngày 14/3/2006.

Theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, doanh nghiệp được hưởng một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cũng như sau khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, Công ty T. thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại Ngân hàng TMCP Đ. Do gặp khó khăn tài chính, doanh nghiệp không có khả năng trả nợ nên ngân hàng khởi kiện.

Thực hiện quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 26/5/2014, cơ quan thi hành án kê biên, bán đấu giá tài sản của Công ty T. Năm 2016, Công ty CP T4 trúng đấu giá. Theo biên bản giao tài sản ngày 20/9/2016, toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đã được bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá.

Ông B. cho rằng kể từ thời điểm này, Công ty T. không còn quản lý, sử dụng đất nên không có trách nhiệm kê khai, nộp tiền thuê đất cho những năm tiếp theo.

Ông cũng viện dẫn văn bản ngày 6/10/2016 của Chi cục Thuế huyện I. gửi cơ quan thi hành án, xác định đến ngày 30/9/2016, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt hơn 33,6 triệu đồng. Theo ông B., Công ty T. đã hoàn thành khoản nghĩa vụ này.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ông B. cho rằng doanh nghiệp thuộc diện được miễn do dự án nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Công ty không nhận được thông báo nộp thuế, thông báo nợ thuế hay quyết định cưỡng chế đối với khoản thuế này trong giai đoạn 2012-2016.

Tuy nhiên, cơ quan thuế xác định Công ty T. vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất từ năm 2017 đến khi UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi đất vào tháng 11/2024.

Cơ quan thuế cho rằng, dù doanh nghiệp thuộc trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng không nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định, cũng không bổ sung tài liệu theo yêu cầu nên chưa có quyết định miễn thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Theo cơ quan thuế, văn bản xác định khoản nợ hơn 33,6 triệu đồng năm 2016 chỉ liên quan đến thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ngày 25/7/2024, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I - C, tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 883 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông B., Giám đốc Công ty T., do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh tính từ ngày 29/7/2024 đến khi ông B. hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Không đồng ý, ông B. khởi kiện, đề nghị tòa án hủy thông báo này và hủy văn bản ngày 24/7/2024 của cơ quan thuế về việc ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản của Công ty T.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND khu vực 9 - Gia Lai bác yêu cầu khởi kiện của ông B. về hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Đối với yêu cầu hủy văn bản ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản, tòa đình chỉ xét xử.

Không đồng ý, ông B. kháng cáo, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Tòa phúc thẩm yêu cầu làm rõ khoản nợ thuế hơn 13,4 tỷ

Tại phiên tòa phúc thẩm, cơ quan thuế cho biết, tại thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Công ty T. còn nợ ngân sách nhà nước hơn 13,4 tỷ đồng. Khoản nợ gồm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền chậm nộp thuế và tiền phạt.

Đến ngày 15/9/2026, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp còn nợ hơn 17,4 tỷ đồng, trong đó số tiền quá hạn phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là hơn 15,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm chủ yếu căn cứ khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 185,8 triệu đồng để bác yêu cầu khởi kiện của ông B., trong khi cơ quan thuế trình bày tổng số nợ của doanh nghiệp tại thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh là hơn 13,4 tỷ đồng.

Sự chênh lệch lớn này đòi hỏi phải làm rõ toàn bộ nghĩa vụ thuế của Công ty T., bao gồm từng khoản nợ, số tiền, căn cứ xác định và các quyết định hành chính liên quan đến việc cưỡng chế.

Theo HĐXX, dù ông B. không khởi kiện độc lập đối với các thông báo xác định nghĩa vụ thuế, thông báo tiền thuế nợ hoặc quyết định cưỡng chế, tòa án vẫn phải xem xét tính hợp pháp của những văn bản có liên quan trực tiếp đến căn cứ ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Theo tòa, nếu chưa xác định đầy đủ các khoản nợ thuế làm căn cứ ban hành thông báo thì cũng chưa thể đánh giá toàn diện tính hợp pháp của việc áp dụng và duy trì biện pháp hoãn xuất cảnh đối với ông B.

Tòa phúc thẩm yêu cầu thu thập, đối chiếu các thông báo nợ thuế, tài liệu tính thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, chứng từ thu nộp và các quyết định cưỡng chế. Đồng thời, phải làm rõ căn cứ xác định chủ thể có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sau khi tài sản được bán đấu giá và bàn giao ngày 20/9/2016.

Do những nội dung này chưa được làm rõ đầy đủ và không thể bổ sung, khắc phục ngay tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm đối với phần giải quyết yêu cầu hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I - C, chuyển hồ sơ cho TAND khu vực 9 - Gia Lai xét xử lại.

Đối với yêu cầu hủy văn bản ngày 24/7/2024 về việc ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản của Chi cục Thuế khu vực I - C, tòa phúc thẩm xác định đây chỉ là văn bản đề nghị phối hợp trong hoạt động quản lý thuế, không làm phát sinh, thay đổi hay hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Vì vậy, tòa đình chỉ giải quyết yêu cầu này.

(Bài viết dựa trên Bản án số 05/2026/HC-PT ngày 21/10/2026 của TAND tỉnh Gia Lai)