Sáng 6/5, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, thông tin lan truyền về việc thành phố có chủ trương di dời toàn bộ các trường đại học từ khu vực trung tâm vào phía Nam, cụ thể là khu vực Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam cũ, là “cách hiểu chưa chính xác”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng đưa tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam cũ đã được quy hoạch gần 30 năm trước với diện tích khoảng 300 ha, nay thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông. Đến nay, khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt, đồng thời đang có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Theo ông, quy hoạch này vẫn còn nguyên giá trị và thành phố đã đưa nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực vào danh mục đầu tư. Đáng chú ý, Đại học Đà Nẵng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và khu ở sinh viên.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng đang được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ và vùng phụ cận.

Khu vực dự án Làng Đại học Đà Nẵng thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông.

Liên quan đến việc di dời các cơ sở đào tạo, ông Lê Ngọc Quang cho biết việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình, từng bước, đối với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề.

Theo ông Lê Ngọc Quang, hiện Đà Nẵng có khoảng 15 trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung quá nhiều cơ sở trong nội đô đang tạo ra áp lực lớn về quỹ đất và hạ tầng giao thông đô thị. Việc từng bước điều chỉnh, phân bổ lại không gian đào tạo là cần thiết nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm, tạo điều kiện phát triển bền vững.

Chia sẻ về băn khoăn của cử tri trước nguy cơ lãng phí khi thực hiện di dời, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định đây không phải chủ trương gây lãng phí. Tuy nhiên, việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, có lộ trình rõ ràng vì đây là quá trình dài, không thể thực hiện trong thời gian ngắn.