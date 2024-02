Chiều nay (27/2), Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong - Ảnh: T.T

Nạn nhân là anh L.M.T (22 tuổi, quê tỉnh Bình Phước), sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, các sinh viên đi ngang qua toà nhà G của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (cơ sở Làng Đại học Quốc Gia TP.HCM), thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhìn thấy một người nằm bất động ở phía sau toà nhà.

Khi sinh viên và bảo vệ lại gần để kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong cạnh vũng máu nên trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm ở khu vực tầng 5 của toà G, công an phát hiện có một chiếc balo cùng cuốn sổ tay của nạn nhân, bên trong sổ có dòng chữ: “Thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào…”.

Được biết, T là sinh viên năm cuối Khoa công nghệ thông tin của trường. Sáng cùng ngày, nam sinh có lịch học ở cơ sở Quận 5 (TP.HCM) nhưng sau đó lại đến cơ sở tại Làng đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo nhận định của cơ quan công an, nạn nhân có thể bị rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất tử vong.