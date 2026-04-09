Từ “vùng ven” đến tâm điểm kết nối của đô thị mở rộng

Được quy hoạch từ những năm 1995-1996 với quy mô hơn 600 ha, nơi đây chủ yếu tập trung các trường đại học, ký túc xá và một số cụm dân cư nhỏ lẻ. Hạ tầng giao thông hạn chế, tiện ích thiếu hụt… khiến khu vực gần như chỉ phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt cơ bản của sinh viên.

Trải qua quá trình phát triển kinh tế và đô thị hoá, khi khu Đông được định hướng trở thành đô thị sáng tạo, bước ngoặt xuất hiện từ đây, vai trò của Làng Đại học được đặt lại trong một cấu trúc đô thị rộng lớn hơn, gắn với tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Không gian khu ký túc xá trong Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Bcons

Cùng với quá trình xây dựng không gian phục vụ cho hoạt động đào tạo, khu vực này dần nổi lên như một điểm giao thoa chiến lược, kết nối TP.HCM với Bình Dương (cũ) và Đồng Nai, hình thành nên trục liên kết kinh tế năng động bậc nhất phía Nam.

Sự thay đổi vị thế của khu vực Làng Đại học không chỉ đến từ quy hoạch, mà được thúc đẩy trực tiếp bởi hạ tầng, yếu tố mang tính quyết định trong các chu kỳ tăng trưởng bất động sản.

Hạ tầng và dòng dân cư - lực đẩy kép tạo vị thế

Ở giai đoạn này, động lực tiếp tục được củng cố khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tăng tốc trong giai đoạn 2025-2026. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành từ năm 2024, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này về trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn khoảng 35 phút. Đây được xem là “cú hích” thay đổi khả năng kết nối của khu vực.

Tới đây, kế hoạch kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính mới của Thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành như một điểm nhấn cho vai trò của khu vực Làng Đại học. Tuyến Metro Suối Tiên - TP mới Bình Dương cũng đang được đề xuất nghiên cứu, trục Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật vào giữa năm 2026 sẽ là những yếu tố thúc đẩy vị thế của khu vực Làng Đại học.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên rút ngắn khoảng cách giữa khu vực và trung tâm. Ảnh: Bcons

Những dự án này không chỉ cải thiện kết nối, mà còn hình thành một mạng lưới giao thông đa lớp gồm metro, vành đai và các trục giao thông xuyên vùng. Từ một “điểm cuối tuyến”, Làng Đại học đang dần trở thành “điểm trung chuyển” trong hệ thống hạ tầng liên vùng.

Cùng với hạ tầng, dòng dân cư tri thức đang dịch chuyển mạnh mẽ. Với quy mô hơn 100.000 sinh viên cùng đội ngũ giảng viên, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, khu vực Làng Đại học sở hữu một lực cầu ổn định và liên tục. Chưa dừng lại ở quy mô này, tới đây khi thành phố triển khai chủ trương chuyển các trường đại học trong khu trung tâm về đây, nhu cầu nhà ở tại đây càng tăng mạnh.

Không gian đào tạo kết hợp cùng không gian đô thị đã mở ra mô hình an cư, học tập, làm việc tại chỗ, hình thành nên xu hướng cho thị trường bất động sản. Đô thị phát triển, kết hợp với việc ưu tiên giao thông công cộng, đang khiến khu vực này trở thành lựa chọn thực tế với nhóm cư dân trẻ và tri thức, tệp khách hàng được xem là “xương sống” của các đô thị hiện đại.

Đón đầu cơ hội

Trong bối cảnh khu vực Làng Đại học bước vào chu kỳ phát triển mới, sự xuất hiện của các dự án quy mô, được đầu tư bài bản là nền tảng để đô thị nhanh chóng được hình thành. Tiếp nối sau hàng loạt dự án quanh khu vực này, Bcons tiếp tục hiện diện với Bcons Center City. Dự án này được xem là một trong những địa chỉ hưởng lợi trực tiếp từ sự chuyển mình của khu vực Làng Đại học.

Phối cảnh Bcons Center City. Ảnh. Bcons

Dự án tọa lạc tại mặt tiền trục đường D11, kết nối liền mạch với đường Thống Nhất và Quốc lộ 1K, khu vực được đánh giá là tâm điểm dịch vụ của phường Đông Hòa. Từ đây dễ dàng kết nối với tuyến metro số 1 và các trục giao thông liên vùng. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng tiếp cận khu Đại học Quốc gia, các khu công nghiệp cũng như trung tâm TP.HCM trong thời gian ngắn.

Mô hình của Bcons Center City hướng đến nhu cầu sử dụng thực, 74 tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, làm việc với 7 tầng trung tâm thương mại, hai toà tháp đôi văn phòng và khuôn viên chủ đề rộng 8.000m2. Trong vài bước chân, cư dân đã có thể tiếp cận 135 hạng mục tiện ích của quần thể đô thị Bcons City.

Xuất hiện trong giai đoạn mặt bằng giá bất động sản khu vực vẫn đang ở vùng “tiền tăng trưởng”, Bcons Center City được kỳ vọng như một “điểm neo” giá trị, đồng hành cùng sự tăng trưởng của một đại đô thị tri thức trong tương lai gần.

Tìm hiểu dự án Bcons Center City với Công ty cổ phần BĐS Bcons Homes

Hotline: 0906 08 04 02

Website: https://centercity.bconshomes.vn/

