Kính thưa đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành bạn!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ;

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, trong không khí hân hoan của mùa thu lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cùng đất nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, với nhiều thời cơ, vận hội và động lực phát triển mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý. Chào mừng 450 đồng chí đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, niềm tin, khát vọng của hơn 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và mãi khắc ghi công lao to lớn của nhiều thế hệ tiền bối cách mạng, chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng và những người con ưu tú của mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Cảm ơn đội ngũ trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và toàn thể Nhân dân thành phố đã luôn chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành với 2 nội dung. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội, đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết ngay sau Đại hội theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, bao quát toàn diện không gian phát triển mới của thành phố. Trong quá trình xây dựng văn kiện, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các vị lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện văn kiện để trình tại Đại hội.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hướng dẫn, chỉ đạo đảng bộ các cấp tổ chức thành công đại hội. Đến ngày 05/8/2025, toàn bộ 840 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội, đạt kết quả theo yêu cầu và sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Hướng về Đại hội, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp, nhiều dự án quan trọng được khởi công và khánh thành, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng để rà soát, làm tốt các khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, qua xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc vừa lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, vừa kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt thành phố và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi ghi nhận và cảm ơn các cơ quan, địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân đã không ngừng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố; đồng thời biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa toàn thể Đại hội!

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, thành phố đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch Covid-19. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam đã nỗ lực kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch; triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Kinh tế phục hồi rõ nét. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo nhiều động lực mới cho phát triển. Công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai có hiệu quả. Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường.

Những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Quảng – tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng: thành phố mới vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và các điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu ra trong văn kiện trình Đại hội. Vì vậy, Đại hội lần này phải đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Thưa toàn thể Đại hội!

Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai thành công các mô hình kinh tế mới, như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”; trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để đạt được những mục tiêu đó, mỗi đại biểu hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện; phân tích rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến, từ đó tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử; đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa toàn thể Đại hội!

Với những nhiệm vụ quan trọng nêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố là dịp để toàn Đảng bộ chúng ta khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn vì một thành phố Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin được tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!