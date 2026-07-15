Những kết quả tích cực 6 tháng đầu năm

UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,21% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,68%; dịch vụ tăng 8,17%.

Công nhân sản xuất tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 108.108 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 129.300 lượt, tăng 78,6%. Tổng thu từ du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, tăng 19%.

Hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng với kim ngạch 6 tháng ước đạt 2,146 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ, chủ yếu từ các mặt hàng cà phê, hồ tiêu, sản phẩm gỗ và nông sản chế biến.

Thu ngân sách nhà nước đạt 16.566 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 164.750 tỷ đồng, gấp hơn 3,2 lần so với cùng kỳ. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại như tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, thiếu dự án động lực quy mô lớn, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng; hạ tầng cụm công nghiệp, sản phẩm du lịch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tập trung tăng tốc, phấn đấu GRDP cả năm đạt 10,2%

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,2%, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án dự kiến đưa vào hoạt động nhằm tạo thêm năng lực sản xuất mới và đóng góp cho tăng trưởng.

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,2%

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch, địa phương phấn đấu thu hút thêm trên 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 15.700 tỷ đồng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển logistics và thương mại biên giới.

Về tài chính, Gia Lai đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 15% dự toán được giao; đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân 100%.

Tỉnh cũng ưu tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm như đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân, tuyến ĐT.639 và dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Song song với phát triển kinh tế, Gia Lai tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Minh Ngọc