Kính thưa các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ!

Kính thưa các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang!

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội; các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Thực hiện các kết luận của Trung ương về việc phân công các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng, phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các vị đại biểu khách quý cùng 449 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của hơn 147.000 đảng viên trong 139 Đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh về dự đại hội.

Tôi cũng trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13, chuẩn bị tổ chức Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Việc Trung ương ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các chủ trương, quyết sách chiến lược, nhất là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nền tảng, động lực và niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu cao cả: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước.

Dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, “từ đại ngàn đến đại dương”, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “Đất võ, Trời văn”, và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, bảo đảm đúng theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Các đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu kết luận của đồng chí Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tại cuộc làm việc cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội.

Kính thưa đại hội!

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh, chưa có tiền lệ, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, hạn hán, biến đổi khí hậu…, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá, GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,71%, GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm. Hệ thống giao thông kết nối được đầu tư, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng sinh thái, xanh, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Du lịch phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phát triển văn hóa, con người được chú trọng, nhất là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên và vùng biển đảo Nam Trung Bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại, hợp tác trong nước và quốc tế được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Những kết quả trên đây là rất đáng tự hào, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển bứt phá trong thời gian tới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa đại hội!

Bên cạnh các kết quả đạt được, dự thảo báo cáo chính trị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: một số chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng còn thấp so với tiềm năng. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn phía Tây của tỉnh còn khó khăn. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chưa có sự đột phá. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng ở một số nơi còn chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, rút ra những bài học kinh nghiệm để xác định các nhiệm vụ, giải pháp thật sự hiệu quả trong thời gian tới.

Kính thưa đại hội!

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các trụ cột tăng trưởng, nhất là các các khâu đột phá được xác định trong dự thảo báo cáo chính trị. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tại đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chú trọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới nội dung, phương thức công tác vận đồng quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ này, và đặt nền móng phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, cần tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, nhất là những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26/9 của Bộ Chính trị (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp).

Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân với phương châm “Dân là gốc”, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện và nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ ba, ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp số của vùng. Phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh, bền vững.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương (nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…).

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và thực hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, văn hóa biển đảo. Tăng cường phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình tạo việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cân bằng sinh thái, an ninh nguồn nước.

Thứ năm, đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện và xử lý kịp thời, từ sớm, từ xa những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biển và an ninh biên giới. Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, tạo “điểm nóng” trên địa bàn.

Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tham gia các chương trình, dự án quốc tế để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thông qua các sự kiện đối ngoại. Tăng cường các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và bảo đảm an ninh biên giới.

Kính thưa đại hội!

Những thành tựu to lớn, toàn diện mà tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Hồ Quốc Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Để tăng cường cán bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho các cơ quan Trung ương, chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội 14 của Đảng và chủ trương bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không là người địa phương, Bộ Chính trị đã quyết định để đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ mới. Đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Hồ Quốc Dũng, cũng như đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Bộ Chính trị phân công đồng chí Hồ Quốc Dũng tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định đồng chí Thượng tướng Thái Đại Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Thái Đại Ngọc sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đồng chí Thái Đại Ngọc được đánh giá là cán bộ đào tạo bài bản, có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trong giai đoạn mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Hồ Quốc Dũng và đồng chí Thái Đại Ngọc được Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân trong toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí Thái Đại Ngọc hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Tôi cũng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm, bám sát cơ sở, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội đề ra. Ngay sau đại hội, cần khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường thực Tỉnh ủy.

Kính thưa đại hội!

Chặng đường phía trước đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, khát vọng vươn lên, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh.

Với niềm tin đó, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Chúc toàn thể các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!