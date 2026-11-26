Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang tính toán hướng đi mới, đưa người dân ra khu vực ngoại vi, đồng thời dành quỹ đất trung tâm cho các công trình công cộng.

Chiều 26/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 TPHCM tiếp xúc cử tri các phường An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Bình Tiên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, chung cư cũ, giao thông công cộng, môi trường, an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá các ý kiến đều xác đáng, gắn với thực tiễn đời sống người dân.

Tính phương án đưa người dân chung cư cũ ra ngoại vi

Trả lời kiến nghị của cử tri về tình trạng chung cư cũ xuống cấp, quy hoạch treo, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang ưu tiên xử lý những chung cư cấp D, có nguy cơ sụp đổ.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 26/11. Ảnh: Phước Sáng

Trước đây, phương án cải tạo chung cư thường là tìm nhà đầu tư xây dựng lại với quy mô cao tầng, bố trí một phần căn hộ cho người dân, phần còn lại để kinh doanh, bù đắp chi phí. Tuy nhiên, phương án này có thể làm gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm, kéo theo nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang tính toán hướng đi mới, đưa người dân ra khu vực ngoại vi, đồng thời dành quỹ đất trung tâm cho các công trình công cộng.

“Hướng quy hoạch mới của thành phố là sẽ đưa bà con ra ngoại vi thành phố để không bị nén ở khu trung tâm. Quỹ đất tại các khu vực này có thể dùng để làm công trình công cộng, trường học, trạm y tế, thậm chí công viên, bãi đậu xe” - ông Trần Lưu Quang nói.

Người dân có thể được bố trí nhà ở với diện tích rộng hơn trong khi khu vực tái định cư được kết nối với hệ thống giao thông, đường sắt đô thị và các tuyến đường mở rộng.

Bí thư Trần Lưu Quang phản hồi cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phước Sáng

Bí thư TPHCM lấy ví dụ với mỗi hộ đang có căn hộ 50m² tại khu vực trung tâm, khi chuyển ra ngoại vi người dân có thể được bố trí diện tích 100m². Tuy nhiên, đây mới là ý tưởng, cần được tính toán cụ thể trước khi triển khai.

“Người dân sẽ có nhà cửa rộng rãi, cuộc sống thoải mái hơn. Các khu tái định cư cũng được kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông như đường sắt đô thị, các tuyến đường mở rộng. Đây là ý tưởng thành phố đang tính toán, nghiên cứu để từng bước triển khai” - ông Trần Lưu Quang nói.

Đối với các dự án quy hoạch còn dang dở, ông cho biết thành phố sẽ căn cứ quy định pháp luật để tìm giải pháp hài hòa quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Phát triển metro, kết nối xe buýt và phương tiện xanh

Trước phản ánh của cử tri về việc metro và xe buýt chưa kết nối đồng bộ, Bí thư TPHCM nhận định đây là điểm bất cập thành phố cần khắc phục.

Theo ông, tuyến metro số 1 đang hoạt động hiệu quả, tạo niềm tin để thành phố tiếp tục phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Tuyến metro số 2 đang được triển khai, dự kiến khánh thành vào năm 2030.

Thành phố cũng đang điều chỉnh mạng lưới xe buýt phù hợp với nhu cầu hành khách, từng bước hoàn thiện nhà chờ, kết nối có mái che và các tiện ích tại nhà ga.

“Vấn đề này đòi hỏi nhiều yếu tố cho nên thành phố sẽ làm từng bước” - ông Trần Lưu Quang nói về việc hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 26/11. Ảnh: Phước Sáng

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết thành phố sẽ cố gắng xây dựng hệ thống thẻ dùng chung cho các phương tiện công cộng, giúp người dân chỉ cần một thẻ để đi xe buýt, metro và các phương tiện khác.

Đối với việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện, ông nhấn mạnh thành phố không cấm đột ngột phương tiện chạy xăng mà sẽ sử dụng các chính sách kinh tế, tài chính để khuyến khích người dân chuyển đổi. TPHCM đang tính toán chính sách hỗ trợ người dân đổi xe, trước mắt thí điểm tại Cần Giờ, hướng đến chuyển đổi phương tiện chạy xăng sang xe điện.

Quyết tâm xây dựng TPHCM không ma túy

Đề cập công tác phòng chống tội phạm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá tình hình an ninh trật tự đã có chuyển biến tích cực, tình trạng cướp giật tại các khu vực công cộng giảm đáng kể.

“Tôi gặp nhiều người, kể cả người nước ngoài, cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi đến các khu vực công cộng ở thành phố. Trước đây, du khách thường lo ngại tình trạng cướp giật điện thoại, túi xách khi đến Sài Gòn, nhưng đến nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành công an và các lực lượng” - ông Trần Lưu Quang nói.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với thách thức trong phòng chống ma túy. Ông cho biết TPHCM đã cam kết thực hiện mục tiêu không ma túy trong nhiệm kỳ này. Ông đề nghị các địa phương chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, không vì áp lực chỉ tiêu giảm người nghiện mà che giấu tình hình thực tế.

“Nếu các đồng chí tự phát hiện được các vụ việc ma túy trên địa bàn, đó là thành tích chứ không phải là khuyết điểm. Thành phố sẽ điều chỉnh tiêu chí thi đua theo hướng này, bởi nếu che giấu tình hình thực tế thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Việc tự phát hiện, xử lý phải được xem là điểm cộng, không phải điểm trừ" - ông Trần Lưu Quang nói.

Theo ông, thành phố đang tính toán xây dựng các trung tâm cai nghiện quy mô lớn ở khu vực xa trung tâm, kết hợp quản lý, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

TPHCM hướng đến không còn chôn lấp rác Về vấn đề môi trường, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ triển khai đồng bộ các khâu phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Do việc phân loại rác tại hộ gia đình chưa đạt hiệu quả vì thiếu đồng bộ trong khâu thu gom, vận chuyển và xử lý nên trước mắt, thành phố sẽ tập trung thực hiện tại các khu công nghiệp. Trong khâu thu gom, TPHCM chuẩn bị khởi công 4 trạm trung chuyển rác đầu tiên, tiến tới xây dựng tổng cộng 36 trạm vào năm 2030. Các trạm được thiết kế khép kín, có hệ thống che chắn, khử mùi, khử khuẩn và xử lý nước rỉ rác. Rác sau khi tập kết sẽ được ép thành khối trước khi vận chuyển đến nhà máy xử lý, góp phần hạn chế mùi hôi và tiết kiệm chi phí vận chuyển. “Định hướng đến cuối nhiệm kỳ, tất cả các nhà máy xử lý rác của thành phố sẽ hoạt động theo mô hình này, không còn hình thức chôn lấp” - ông Trần Lưu Quang cho biết. Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về môi trường nhằm nâng cao tính răn đe.