Phát biểu kết luận tại hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9 (mở rộng), Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá sau 3/4 chặng đường của năm 2026, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ có "tính chất cách mạng", đòi hỏi cán bộ phải thay đổi lớn trong tư duy làm việc.

Một trong những điểm sáng được ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh là TPHCM đã vận dụng các nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những sản phẩm cụ thể. Đây là nền tảng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và có chủ trương trình Quốc hội Luật Phát triển đô thị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị chiều 22/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Thách thức lớn nhưng cơ hội không nhỏ

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Trần Lưu Quang nêu 6 vấn đề cần lưu ý; trong đó trước hết là khả năng hoàn thành 3 chỉ tiêu lớn đã cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước: tăng trưởng trên 10,02%, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

"Vậy chúng ta có đạt được hay không? Tôi xin trả lời một cách cẩn trọng: Thách thức là vô cùng lớn nhưng cơ hội chúng ta đạt được là không nhỏ" - ông Trần Lưu Quang nhận định.

Theo ông, quý 4 thường là giai đoạn có tốc độ phát triển đột phá. Từ ngày 1/10, Luật Phát triển đô thị cùng hàng loạt nghị quyết của HĐND TPHCM bắt đầu tạo hành lang mới để giải quyết các tồn tại kéo dài.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TPHCM đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, nên nếu tăng trưởng thành phố giảm 1 điểm phần trăm, các địa phương khác phải nỗ lực bù đắp. Do đó, ông đề nghị các sở, ngành, địa phương chuyển từ tư duy “có đạt được hay không” sang “làm thế nào để đạt được”.

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Trần Lưu Quang chỉ ra 3 nhóm khó khăn: sự lúng túng của các sở ngành, đặc biệt là cấp xã, phường trước những thay đổi về tổ chức bộ máy; việc bố trí nhân sự nội bộ chưa hợp lý sau sắp xếp; độ trễ của các cơ chế mạnh khi Luật Phát triển đô thị chỉ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Cán bộ TPHCM giờ đã bớt nghĩ mình từ đâu tới, gốc gác ở đâu. Khái niệm TPHCM mới rộng mở hơn, ít nhiều không còn nghĩ đến câu chuyện ngày xưa. Đây là điều kiện quan trọng để chúng ta nắm tay nhau cùng phát triển. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Tuy nhiên, ông thẳng thắn cho rằng khó khăn lớn nhất không nằm ở cơ chế mà ở việc thay đổi tư duy cán bộ, đồng thời đề nghị các địa phương chú trọng hơn đến những vướng mắc của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Về giải pháp, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát công tác cán bộ theo vị trí việc làm và KPI, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát khi vận hành các cơ chế mới để tránh sai sót. Với công tác tuyên truyền, ông đề nghị "bớt nói màu mè, bớt hô khẩu hiệu", tập trung vào việc làm thực chất.

Rà soát số liệu, đẩy nhanh giải ngân, khai thác cơ chế mới

Về kinh tế - xã hội, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý tăng trưởng phải đi đôi với phát triển bền vững. Ông yêu cầu rà soát các phần việc tạo tăng trưởng, gắn với thời hạn, sản phẩm và người chịu trách nhiệm; đồng thời giao thêm đầu tư công, dự án BT nhỏ cho cấp xã, phường, gắn với cơ chế khen thưởng, phê bình theo kết quả.

Ông cũng đề nghị rà soát lại các số liệu thống kê từng bị bỏ sót do thiếu báo cáo, đồng bộ hóa các khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, xây lắp và chuẩn bị đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn công.

Đối với thu hút đầu tư, ông cho rằng thủ tục hành chính vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, đề nghị các đơn vị làm song song những phần việc có thể làm trước thay vì chờ tuần tự.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế

Về dư địa tăng trưởng cuối năm, Bí thư TPHCM nhắc đến vai trò của du lịch và mua sắm cuối năm, đồng thời cho biết đang trao đổi với một số nhà đầu tư về việc mở rộng công nghiệp văn hóa, trong đó có ý tưởng tổ chức chương trình nghệ thuật, tiếp nối các sự kiện âm nhạc từng thu hút giới trẻ.

Nhìn xa hơn năm 2026, ông Trần Lưu Quang nêu 4 nhiệm vụ dài hạn: phát triển nhân lực chất lượng cao; quản lý chặt tài sản, nhà đất công, trong đó hơn 19.000 địa chỉ nhà đất chưa được quản lý đầy đủ; đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả; chuẩn bị nguồn năng lượng xanh, tái tạo cho các dự án công nghệ cao.

“Thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ nặng nề. Mong các đồng chí quyết liệt. Những điều chúng ta trao đổi đang cố gắng gói ghém vào KPI. Kết quả có thể khiến người vui, người không vui, nhưng đó có thể là bước khởi đầu cho câu chuyện công khai, minh bạch hơn” - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không để quyền được giao nhưng cán bộ không dám sử dụng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, không để tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm, hoặc quyền đã giao mà người được giao lại không dám sử dụng.