Sau khi Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo truy tìm để xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, sáng nay, Hồ Văn Khoa đã đăng tải một clip trên Facebook cá nhân cho biết sẽ đến trình diện cơ quan chức năng theo giấy triệu tập.

Trong clip dài gần 2 phút, Hồ Văn Khoa mở đầu bằng lời xin lỗi cộng đồng mạng về những ồn ào xảy ra thời gian qua.

Hồ Văn Khoa xuất hiện trong clip. Ảnh chụp màn hình

Theo Hồ Văn Khoa, trước khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Hợi (biệt danh Khánh Sky) đến chơi với Khoa khoảng nửa tháng. Khoa cho biết vào ngày 29/7, khi đang đi cùng nhau, Khánh Sky nói muốn đến gặp TikToker Vua Quạt để mua quạt.

Theo TikToker này, trước khi đến nơi, anh ta đã dặn Khánh Sky không được đánh nhau hay xảy ra xô xát. Theo lời Khoa, bản thân chỉ nghĩ đây là cuộc gặp để nói chuyện bình thường.

"Tôi bảo Khánh Sky ra đây đừng đánh nhau, chỉ nói chuyện. Em ấy cũng nói là chỉ qua nói chuyện với Vua Quạt, mua quạt chứ không đánh nhau", Hồ Văn Khoa nói trong video.

Tuy nhiên, khi đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, sự việc diễn biến theo chiều hướng khác. Khoa cho biết đến nơi, Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Liên quan đến quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hồ Văn Khoa khẳng định đã nhận được ba giấy triệu tập và dự kiến chiều 4/8 sẽ có mặt để làm việc theo yêu cầu.

"Tôi đã nhận đủ ba giấy triệu tập. Chiều nay, lúc 15h, tôi sẽ đến cơ quan chức năng làm việc. Sự việc như thế nào để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ", Khoa cho hay.

Trong video, Hồ Văn Khoa cũng khẳng định bản thân hiểu biết pháp luật và không muốn dính dáng đến những vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Người này khẳng định giữa mình và TikToker Vua Quạt không có mâu thuẫn. Theo Khoa, những tranh cãi thời gian qua chủ yếu xuất phát từ các phát ngôn trên mạng xã hội và bị đẩy quá xa.

Cuối video, Hồ Văn Khoa một lần nữa gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng, đồng thời khuyên giới trẻ không nên học theo những hành vi, cách ứng xử thiếu chuẩn mực trên không gian mạng.

Liên quan đến vấn đề trên, Đại diện phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ, sau đó cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể.

Trước đó, ngày 29/7, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt, phát trực tiếp trên mạng xã hội với nhiều lời lẽ thách thức, đe dọa. Buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt xem, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm. Đến ngày 3/8, Viện KSND khu vực 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.