Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên, thường được biết đến với biệt danh Khánh Sky) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội) nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc.

Đây là những diễn biến trong vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua khi Khánh Sky cùng một số người tìm đến xưởng sản xuất của TikToker Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, rồi livestream với lời lẽ đe dọa, thách thức.

Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến xưởng sản xuất của TikToker Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

Livestream gây náo loạn tại xưởng Vua Quạt

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp.

Tại đây, Hợi đi vào khu vực nhà xưởng, liên tục gọi tên và yêu cầu ông Tiệp ra gặp mặt. Người này cho rằng chủ xưởng đang khóa cửa, trốn trong phòng và không dám đối diện.

Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp trên mạng xã hội, Hợi nhiều lần sử dụng lời lẽ xúc phạm, thách thức và đe dọa, yêu cầu Vua Quạt phải xuất hiện để đối chất, xin lỗi.

Buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt người theo dõi cùng thời điểm. Hàng nghìn bình luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, khiến vụ việc nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao dư luận.

Cơ quan chức năng đánh giá hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các đoạn video sau đó tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Trong một số hình ảnh được ghi lại, Khánh Sky nhiều lần yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt trực tiếp.

Gặp một phụ nữ tại xưởng sản xuất, Hợi yêu cầu gọi chồng ra nói chuyện. Khi người phụ nữ cho biết sẽ báo công an, Hợi đáp lại: “Đừng báo công an làm gì”.

Người này còn đưa ra những phát ngôn mang tính đe dọa như: “Nếu không ra xin lỗi thì sớm muộn gì cũng đi ra đường là hỏng”, đồng thời thách thức: “Cùng lắm đi tù, sao phải sợ”.

Sau khi người nhà ông Tiệp gọi điện trình báo cơ quan công an, Hợi cùng nhóm người đi cùng rời khỏi hiện trường.

Nguồn cơn của mâu thuẫn

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ những tranh cãi kéo dài liên quan hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

Trước đó, TikToker Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) từng tuyên bố trong một buổi livestream rằng sẽ ủng hộ từ thiện số tiền gấp ba lần số tiền mà người khác quyên góp được.

Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh chuyển 1 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Không lâu sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu gửi thư cảm ơn doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng cho địa phương.

Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố nói trên với lý do không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc “cá cược”.

Sự việc khiến nhiều tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội. Trong quá trình này, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đăng tải một số nội dung công kích TikToker Vua Quạt trước khi trực tiếp tìm đến xưởng sản xuất của ông Tiệp.

Hồ Văn Khoa từng lĩnh án tù

Trước khi bị bắt khẩn cấp, ngày 30/7, Công an xã Tam Giang đã mời Nguyễn Văn Hợi đến làm việc để xác minh các nội dung liên quan sau khi nhiều đoạn clip ghi lại cảnh người này cùng một số người đến xưởng của Vua Quạt livestream, chửi bới và đe dọa lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến Hồ Văn Khoa, cơ quan điều tra cho biết người này đang bị truy tìm để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, Hồ Văn Khoa từng bị xét xử trong vụ dùng súng bắn đạn ghém vào ô tô chở Dương Minh Tuyền xảy ra đầu năm 2021.

Sau đó, Khoa bị tuyên phạt 39 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục truy tìm Hồ Văn Khoa, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.