Ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt một tài xế và chủ xe khách 234 triệu đồng do không có giấy phép lái xe, chở quá 21 người theo quy định.

Công an làm việc với tài xế Hoàng Viết Hùng. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, tổ CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Đrang) thì phát hiện xe khách loại 45 chỗ mang BKS: 37F-004.68 lưu thông theo hướng TPHCM đi Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Viết Hùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) không xuất trình được giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn phát hiện trên xe chở tổng cộng 66 người, vượt 21 người so với quy định.

Xe khách 45 chỗ nhưng chở 66 người. Ảnh: SĐ

Từ dữ liệu của Cục CSGT, tổ công tác phát hiện tài xế Hùng đã bị tước giấy phép lái xe 23 tháng tại Trạm CSGT Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vì có hành vi điều khiển xe khách khi trong người dương tính với chất ma túy.

Trạm CSGT Krông Buk đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế và chủ phương tiện với số tiền hơn 234 triệu đồng về 2 hành vi không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định.

Lực lượng CSGT cũng tạm giữ phương tiện và bố trí xe để hành khách tiếp tục hành trình.