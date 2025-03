XEM CLIP:

Ngày 17/3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt tài xế xe khách giường nằm thuộc hãng Tâm Hạnh Travel do không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó, ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe khách giường nằm chạy trên cao tốc này. Khi di chuyển sát dải phân cách, xe khách liên tục bấm còi, chuyển làn phải và ép ô tô con phải vào làn khẩn cấp để tránh va chạm, tạo khoảng trống cho xe khách vượt qua.

Nhận thông tin, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất hình ảnh từ camera và đối chiếu với dữ liệu thu thập, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm BKS: 51B-234.52 thuộc hãng Tâm Hạnh Travel và mời tài xế lên làm việc.

Hình ảnh xe khách giường nằm ép ô tô con trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, tài xế V.Đ.Đ.Đ. (SN 1991, quê An Giang) thừa nhận khoảng 9h30 ngày 15/3, đã điều khiển xe giường nằm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng TPHCM đi Bình Thuận. Khi đến Km80 (thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), tài xế không tuân thủ quy định về giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy phía trước.

Theo lực lượng CSGT, căn cứ điểm d, khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024, tài xế Đ. bị lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi trên, mức phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.