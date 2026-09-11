Khi cách thưởng bia ngày càng đề cao sự chọn lọc

Thị trường đồ uống đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét khi người tiêu dùng dần chuyển từ “uống nhiều” sang “uống có chọn lọc”. Trong những cuộc gặp gỡ, nhu cầu không còn dừng ở việc sẻ chia niềm vui mà ngày càng hướng đến chất lượng của từng lần thưởng thức.

Theo đó, khái niệm “cao cấp hóa” cũng được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở chất lượng cốt lõi, hình ảnh chỉn chu và tổng thể trải nghiệm. Một lựa chọn lý tưởng cần dung hòa nhiều yếu tố, từ chất bia êm nhẹ, khả năng thích ứng với từng bối cảnh đến sự đồng điệu với phong cách cá nhân. Nhu cầu chủ động hơn về lượng dùng cũng khiến các quy cách nhỏ ngày càng được quan tâm trong cách thưởng thức có chừng mực.

Sự chuyển dịch này trở thành tiền đề để Bia Hạ Long tiếp tục làm mới cách tiếp cận người yêu bia, đồng thời mở rộng những lựa chọn phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Sapphire Golden ra mắt lon 250ml, thêm lựa chọn cho nhiều khoảnh khắc kết nối

Trước thay đổi hành vi tiêu dùng, Bia Hạ Long thổi sức sống mới vào Sapphire Golden qua việc ra mắt lon 250ml, mở rộng khả năng đáp ứng theo hoàn cảnh thưởng thức. Với người lần đầu tiếp cận, phiên bản này tạo điểm khởi đầu nhẹ nhàng, cho phép làm quen hương vị bằng lượng vừa phải trước khi cân nhắc dung tích lớn. Khi cần khoảng nghỉ ngắn sau giờ làm, phiên bản này đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức tập trung vào sự thư giãn thay vì kéo dài. Qua đó, Sapphire Golden thêm lựa chọn linh hoạt cho nhiều cách tận hưởng, từ riêng tư đến những dịp gặp gỡ.

Lon 250ml nhỏ gọn, linh hoạt

Song song đó, lon 330ml được nâng cấp hiện đại và đồng bộ với hệ nhận diện mới. Thiết kế trau chuốt kỹ lưỡng làm rõ phong cách năng động, có gu, tăng cảm nhận cao cấp, đồng thời tạo dấu ấn thị giác trên kệ hàng hay bàn tiệc.

Diện mạo mới hiện đại của Sapphire Golden

Dù ở dung tích nào, Sapphire Golden vẫn duy trì hệ hình ảnh đồng bộ, vừa giữ tính nhất quán thương hiệu, vừa linh hoạt trong các hoàn cảnh. Lần nâng cấp này không chỉ để sản phẩm "trông mới hơn", mà còn củng cố vững chắc vị thế phân khúc bia hiện đại: cao cấp nhưng dễ tiếp cận.

Từ hương vị đến cảm nhận: chất riêng của “bia thế hệ mới”

Sapphire Golden tiếp tục làm rõ chất riêng "bia thế hệ mới" qua giá trị bên trong. Nổi bật là lợi điểm low-carb, với khoảng 3,5g mỗi lon 330ml, thấp hơn đáng kể so với bia thông thường. Hàm lượng carb thấp là điểm cộng thiết thực cho người tiêu dùng muốn thưởng bia nhẹ nhàng, hạn chế cảm giác nặng nề và duy trì sự thoải mái trong các cuộc gặp hay khoảng thư giãn cá nhân.

Đồng thời, Cỏ Ngọt Stevia tạo vị ngọt tự nhiên, góp phần hoàn thiện hậu vị dịu và cân bằng tổng thể hương vị. Chất bia Light Smooth Lager cùng nồng độ cồn 4,2% tiếp tục duy trì đặc tính êm nhẹ, dễ thưởng thức, phù hợp với xu hướng ngày càng đề cao cảm giác khi uống.

Từ hàm lượng carb, thành phần, nồng độ cồn đến hương vị, các yếu tố cùng tạo nên nhiều cơ sở để người dùng cân nhắc, qua đó phản ánh rõ hơn xu hướng “uống có chọn lọc” trong cách thưởng bia hiện đại.

“Tận hưởng chủ động” - Dấu ấn cho chặng phát triển mới

Giữ vững giá trị cốt lõi, Sapphire Golden đồng thời cập nhật hình ảnh nhằm đáp ứng thị hiếu đương đại. Đó là tinh thần “Tận hưởng chủ động" - khuyến khích người dùng thấu hiểu mong muốn bản thân, chủ động lựa chọn điều phù hợp và thoải mái tận hưởng theo cách riêng.

Tinh thần ấy được cô đọng qua thông điệp “Vị sang - Dáng chảnh”, gắn kết chất bia êm nhẹ, thanh mát, ưu điểm low-carb cùng diện mạo thời thượng và sự đa dụng từ hai mức dung tích 250ml, 330ml. Qua đó, Sapphire Golden tiếp tục làm rõ dấu ấn riêng trong chặng phát triển mới.

Bia Hạ Long - Vững nền chất lượng, nâng tầm Sapphire Golden

Mọi bước tiến của Sapphire Golden đều được xây dựng trên nền móng uy tín từ Bia Hạ Long. Sự đồng nhất về hương vị là kết quả của nguồn nguyên liệu tuyển chọn khắt khe, quy trình sản xuất khép kín và dây chuyền chiết rót tự động KHS hiện đại nhập khẩu từ Đức.

Sapphire Golden chuyển mình với hình ảnh hiện đại nhưng vẫn giữ vững chất lượng vốn có của Bia Hạ Long.

Hơn thế nữa, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cùng mạng lưới phân phối rộng khắp miền Bắc của Bia Hạ Long là lời khẳng định về năng lực doanh nghiệp. Nhờ đó, Sapphire Golden tự tin chuyển mình với diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn mà không làm giảm đi độ tin cậy đã được khẳng định.

Lon 250ml và bao bì mới là bước chuyển mình thiết thực của Sapphire Golden. Trên nền tảng chất lượng sẵn có, Sapphire Golden tiếp tục làm rõ định vị “bia thế hệ mới”, gắn với tinh thần “Tận hưởng chủ động” - hướng đến cách thưởng thức linh hoạt và những lựa chọn ngày càng có cân nhắc của người tiêu dùng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long)