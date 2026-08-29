Từ những lời cổ vũ kết chung thành biểu tượng TIFO lịch sử

Trận cầu quyết định của Đội tuyển bóng đá Việt Nam không chỉ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ, mà còn chứng kiến màn cổ vũ rực lửa của những “cầu thủ thứ 12”. Tâm điểm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ là khoảnh khắc TIFO – cờ cổ vũ mang theo hàng vạn lời chúc, được giương cao giữa biển người hâm mộ.

Từ hàng vạn lời cổ vũ được gửi về qua hoạt động trực tuyến, Bia Saigon đã kết nối và tạo nên tấm TIFO - cờ cổ động bóng đá tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam.

Để có được khoảnh khắc ấn tượng này không chỉ đến từ nỗ lực của Bia Saigon cùng hàng chục nghìn khán giả trên hoạt động trực tuyến mà còn đến từ sức mạnh của những người hâm mộ cùng nhau giơ cao tấm TIFO kỷ lục tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đó, thông qua hoạt động trực tuyến Zalo Game “Dzô Vang Việt Nam", Bia Saigon đã thu thập hơn 50.000 lời chúc từ khắp mọi miền Tổ quốc. Những dòng tin nhắn cổ vũ tưởng chừng giản dị nhưng lại đầy nhiệt huyết ấy đã được 'dệt' nên thành một biểu tượng chung của niềm tự hào dân tộc. Hàng chục ngàn lượt tham gia, đi kèm với hàng ngàn phần quà và voucher ưu đãi được trao tay đã biến mỗi thao tác gửi tin nhắn thành một hành động tiếp lửa thiết thực gửi đến các ‘Chiến binh Sao vàng’.

Có mặt trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Minh Hoàng (32 tuổi, TP.HCM), một cổ động viên cuồng nhiệt chia sẻ: "Khoảnh khắc nhìn thấy tấm cờ cổ vũ khổng lồ dần được kéo lên, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Sức nóng của phố đi bộ như được nhân lên gấp bội khi biết rằng trong lá cờ ấy có lời chúc của chính mình và hàng chục ngàn người hâm mộ khác."

Cổ động viên hào hứng hòa mình vào không khí bóng đá tại không gian của Bia Saigon ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

'Kết triệu con tim', xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sự cộng hưởng từ hàng vạn người hâm mộ không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà đã chính thức được ghi nhận bằng một danh hiệu lịch sử. Chính tinh thần gắn kết vô giá của cộng đồng mạng và khán giả cả nước đã giúp xác lập Kỷ lục Việt Nam: "Tấm cờ cổ động bóng đá (TIFO) đầu tiên được tạo nên từ lời cổ vũ của người hâm mộ trên cả nước, thông qua nền tảng tương tác trực tuyến với thông điệp ‘Bia Saigon - Kết triệu con tim – Dzô vang Việt Nam’.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cổ vũ bóng đá nước nhà, một tấm TIFO đúng nghĩa do chính người hâm mộ đóng góp được giăng lên và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận chính thức.

Không chỉ rực lửa trên khán đài sân vận động và bùng nổ trên các nền tảng số, sự cộng hưởng của niềm tự hào còn được Bia Saigon lan tỏa mạnh mẽ khắp các điểm cầu địa phương. Từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) với màn hình LED hoành tráng, cho đến các sự kiện tổ chức xem bóng đá tập trung quy mô lớn tại Hà Nội, Cần Thơ, An Giang... bầu không khí bóng đá len lỏi vào từng góc phố.

Không khí bóng đá tại các điểm hẹn của Bia Saigon trên cả nước gắn kết người hâm mộ hòa chung niềm tự hào và hướng về Đội tuyển Việt Nam.

Chú Thanh Hùng (50 tuổi, Cần Thơ) hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình tại một điểm xem bóng đá cộng đồng: “Bình thường mấy chú cháu cũng hay ra quán xem bóng đá cùng nhau, nhưng lần này không khí đặc biệt hơn hẳn. Mỗi khi Đội tuyển có cơ hội hay ghi bàn, cả quán dù chẳng quen biết cũng cùng đứng bật dậy, cùng reo hò. Lúc đó cảm giác mọi người như gần nhau hơn, cùng chung một niềm tự hào và hết lòng hướng về Đội tuyển Việt Nam.”

Chung một nhịp tự hào, tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam

Thông qua lá cờ TIFO kỷ lục, Bia Saigon đã tạo ra một cầu nối ngoạn mục: Tập hợp những tiếng hò reo, lời chúc riêng lẻ từ mọi miền đất nước thành một biểu tượng đại diện cho niềm tự hào của cả một dân tộc. Lá cờ ấy không chỉ mang ý nghĩa tiếp lửa cho Đội tuyển Quốc gia trong một giải đấu, mà còn khẳng định vị thế của một biểu tượng kiêu hãnh: Kỷ lục đầu tiên do chính người hâm mộ chung tay tạo nên, để tôn vinh niềm tự hào Việt Nam.

Tấm TIFO kỷ lục kết nối vạn lời chúc của người hâm mộ, tung bay giữa “biển đỏ” ngập tràn niềm tự hào Việt Nam.

Kỷ lục TIFO cũng đánh dấu một dấu ấn ý nghĩa trong hành trình Bia Saigon đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia. Với vai trò Đối tác chính thức của các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, thương hiệu không chỉ sát cánh cùng các cầu thủ trên hành trình thi đấu, mà còn tạo nên cầu nối để hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước cùng tham gia, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Đội tuyển.

Vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu, chiếc TIFO kỷ lục tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Bia Saigon cùng bóng đá và thể thao Việt Nam. Qua hành trình ấy, niềm tự hào của một thương hiệu Việt cùng tình yêu dành cho Đội tuyển Quốc gia đã hội tụ, kết nối hàng triệu người hâm mộ và lan tỏa tinh thần Việt Nam trên những hành trình phía trước.

Bích Đào