Những "lời mời" ấm áp tình thân

Với người Việt Nam, trong bức tranh sum vầy ngày Tết, văn hóa "lời mời" hiện diện từ mâm cơm gia đình ấm cúng đến những bàn tiệc tất niên rộn ràng nơi ngõ phố. Một lời mời được thốt ra, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng lại hàm chứa sức mạnh to lớn, là tín hiệu bắt đầu cho những câu chuyện không hồi kết.

Đó có thể là lời "Kính một ly" đầy trang trọng mà thế hệ con cháu gửi trao đến ông bà, cha mẹ giúp gắn kết các thế hệ trong đại gia đình. Hay như câu "Ngồi một chút” mời nhau nán lại thêm chút thời gian bên mâm cơm ngày Tết để giữ lửa tình thân. Và tất nhiên, không thể thiếu sự hào sảng, cởi mở trong những câu "Ăn một miếng", "Dzô một cái" như một lời mời kéo tất cả mọi người nhập cuộc, hòa chung niềm vui.

Dù thân quen hay xa lạ, dù cách xa lâu ngày gặp lại, chỉ cần một "lời mời" hợp tình hợp cảnh là có thể xóa nhòa những khoảng cách, để cùng nhau tạo nên trăm khoảnh khắc đáng nhớ.

Anh Thanh Tùng (32 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Cả năm đi làm xa, về quê gặp lại mấy chú bác họ hàng đôi khi cũng hơi khớp, không biết mở lời sao. Lời mời đúng là cái cớ hoàn hảo để mình bắt sóng lại với mọi người."

Thấu hiểu sâu sắc nét đẹp văn hóa ấy, vừa qua, Bia Saigon đã khéo léo đưa những lời mời quen thuộc vào bộ sưu tập lon bia giới hạn dành riêng cho mùa Tết Bính Ngọ.

Cùng gắn kết và “tỏa Tết lớn” đến mọi nơi

Bộ sưu tập giới hạn của Bia Saigon gồm 8 thiết kế lon bia, với mỗi thiết kế cho một lời mời quen thuộc như "Kính một ly", "Góp một chuyện", "Đối một câu", "Ngồi một chút", "Dzô một cái", "Chúc một câu", "Hát một bài", "Ăn một miếng".

Bộ sưu tập 8 lon Tết phiên bản giới hạn của Bia Saigon Lager, lấy cảm hứng từ những lời mời quen thuộc trong văn hóa giao tiếp ngày Tết của người Việt.

Không chỉ dừng lại ở thông điệp, thiết kế của bộ sưu tập năm nay cũng là một điểm cộng lớn về mặt thị giác. Vẫn giữ tông màu xanh - đỏ đặc trưng của không khí lễ hội, nhưng Bia Saigon đã lồng ghép chi tiết tượng trưng cho ngày Tết như pháo hoa, hoa mai, đào. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, bắt mắt, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Chị Thu Hà (29 tuổi, Đà Nẵng) hào hứng kể lại câu chuyện trong bữa tiệc tất niên xóm vừa qua: "Xóm mình mới có mấy hộ chuyển đến, mọi người còn chưa quen nhau lắm nên ban đầu tiệc hơi trầm. Thế là mình bưng thùng Bia Saigon bản giới hạn ra, ai bốc trúng lon nào thì làm theo lời mời trên lon đó. Ông anh hàng xóm bốc trúng lon “Hát một bài”, thế là hát một bản bolero ngọt lịm làm cả xóm vỗ tay rần rần.”

Bộ sưu tập Bia Saigon Tết 2026 còn được nhiều người lựa chọn làm quà biếu tặng đầy ý nghĩa. Vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu cùng thông điệp văn hóa sâu sắc trở thành món quà tinh tế để gửi trao tâm tình.

Chị Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Năm nay là năm đầu tiên mình về quê chồng ăn Tết, cũng lo lắng không biết mua quà gì cho bố chồng. Thấy bộ sưu tập này của Bia Saigon ý nghĩa quá, mình mua ngay mấy thùng. Mình chọn riêng lon “Kính một ly” để lúc giao thừa hay bữa cơm đầu năm sẽ tự tay mời bố. Mong là bố sẽ hiểu được tấm lòng và sự trân trọng của mình qua lời mời nhỏ nhưng chân thành đó."

Không dừng lại đó, Bia Saigon Lager còn tiếp thêm hứng khởi cho người tiêu dùng dịp Tết bằng chương trình thử thách hấp dẫn. Chỉ cần chọn mua Bia Saigon, trao gửi một lời mời ý nghĩa đến người thân, bạn bè và chia sẻ khoảnh khắc sum họp ấy lên mạng xã hội, người tham gia sẽ có cơ hội nhận ngay iPhone 17 Pro thời thượng cùng hàng nghìn phần quà giá trị khác.

Hơn cả việc là sự lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong dịp Tết, Bia Saigon luôn đồng hành cùng người Việt trong những khoảnh khắc gắn kết ý nghĩa. Từ một lon bia trên bàn ăn ngày Tết, bộ sưu tập "lời mời" của Bia Saigon đã trở thành "mở bài" cho những bữa tiệc sum vầy, tạo cái cớ duyên dáng để mọi người xích lại gần nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện, những nụ cười và cùng “tỏa Tết lớn”.

(Nguồn: Sabeco)