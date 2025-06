Ở tập 3 của Em xinh say hi, 4 "em xinh" có điểm bình chọn cá nhân và tổng điểm cao nhất trở thành đội trưởng cho live stage 2 gồm: Miu Lê, Bích Phương, Phương Mỹ Chi, 52Hz. Phương Mỹ Chi giành vị trí đội trưởng đầu tiên với tổng điểm cao nhất.

Ở live stage 2 sẽ có 4 đội, mỗi đội chia thành 2 nhóm nhỏ, thi đấu qua 2 lượt. Đội có điểm bình chọn cao nhất sẽ an toàn, 6 "em xinh" có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 đội còn lại sẽ ra về. Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, Jsol, Pháp Kiều, Gemini Hùng Huỳnh, Wean, Tăng Duy Tân là khách mời đặc biệt.

Khi chọn thành viên, bài hát cho nhóm, các đội trưởng liên tục "đấu đá" nhau để giành cái tên nổi bật.

Ưu tiên chọn Tiên Tiên, Miu Lê thừa nhận đã "xin xỏ" Bích Phương để được "nhường", hứa tặng Phương Mỹ Chi 4 hộp kẹo thơm miệng để đổi lấy giọng ca Say you do.

Sau đó, Miu Lê dí dỏm thừa nhận đây chỉ là chiến thuật: "Đây đơn thuần là công việc. Em ngoại giao thôi, em cũng muốn 'lợi dụng' Tiên Tiên mà".

Màn lập đội hài hước của các 'em xinh'.

Cuối cùng, Tiên Tiên được cả 4 đội trưởng cùng chọn khiến Miu Lê thất vọng vì bị Bích Phương "phản bội" khi đã thoả thuận từ trước.

Bích Phương giải thích rằng không thất hứa mà hiểu nhầm luật chơi, nghĩ rằng mỗi thành viên chỉ được chọn bởi một đội trưởng nên đã giành Tiên Tiên cho đàn em. Liên tục bị công kích bởi Miu Lê và MC Trấn Thành, giọng ca Bùa yêu đề nghị được rút lui để bảo toàn danh dự. Sau cùng, Tiên Tiên quyết định về đội Miu Lê.

Miu Lê và Tiên Tiên.

Pháo gây bất ngờ khi từ chối Phương Mỹ Chi, 52Hz. Các "em xinh" chưa được chọn lần lượt thuyết trình về bản thân. Khi thuyết phục Miu Lê, Juky San sẵn sàng cởi tóc giả. Để về đội 52Hz, Saabirose hứa sẽ nấu bún bò Huế cho cả đội, Lâm Bảo Ngọc tự nhận là "tiệm tạp hóa" với đầy đủ kỹ năng, Bảo Anh khẳng định mình là "sàn thương mại điêu luyện”. Không "em xinh" nào tự nguyện về đội Bích Phương.

Các đội hình chính thức gồm: Đội Phương Mỹ Chi (Ánh Sáng AZA, Phương Ly, Pháo, Chi Xê, Liu Grace, Bảo Anh); Đội 52Hz (Orange, MAIQUINN, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Châu Bùi, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose); Đội Bích Phương (Ngô Lan Hương, Lamoon, LyHan, Muộii, Han Sara, Yeolan, Hoàng Duyên); Đội Miu Lê (Tiên Tiên, LyLy, DANMY, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Juky San).

Bảo Anh và Lê Dương Bảo Lâm.

Sau khi lập đội, 30 "em xinh" tham gia tiệc ngủ, với sự xuất hiện của quản gia Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên phát hiện Lâm Bảo Ngọc có khuôn miệng giống con gái của mình, lập tức cùng nữ ca sĩ tạo tiểu phẩm. Khi bị Lê Dương Bảo Lâm chọc ghẹo, Bảo Anh dí dỏm nói rằng sẽ "rút sống mũi" của anh.

Các 'em xinh' trong phần tiệc ngủ.

Các đội sau đó có thời gian cùng nhau tâm sự. Bích Phương lần đầu thổ lộ từng trải qua quãng thời gian ghét bản thân. Cô chưa dám thực hiện concert cá nhân vì sợ chưa đủ kỹ năng, khóc nhiều đêm vì không thể vượt qua nỗi sợ này. Nữ ca sĩ nhìn thấy hình ảnh bản thân cách đây hơn 10 năm ở Hoàng Duyên: “Duyên có nhiều kỹ năng nhưng vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Tôi muốn giúp Duyên vượt qua nỗi sợ đó".

Ảnh, video: BTC