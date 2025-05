Ở tập 1 của Em xinh say hi, 30 cô gái lần lượt xuất hiện, giới thiệu thành tích cá nhân.

Miu Lê đầu tư 3 triệu đồng để xuất hiện với chiếc xe chở dừa, mời cả ê-kíp chương trình. Rapper Pháo mang giày cao gót hơn 20cm, đặt mục tiêu chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, tài chính khi tham gia chương trình. Orange xuất hiện với bình trà theo phong cách "tâm bình an", muốn "chữa lành" cho Miu Lê sau khi bị đàn chị thẳng thừng "kỳ thị" vì không hợp tuổi.

Phương Mỹ Chi đặt mục tiêu kết bạn "mười phương tám hướng", quyết tâm lấy vị trí "vua trò chơi". Nữ ca sĩ dí dỏm chia sẻ: “Tôi phải như thế nào mới được mời tham gia chương trình 'Em xinh'. Tôi muốn được công nhận về nhan sắc".

Tiên Tiên lái xe ô tô đồ chơi, hài hước cho biết muốn được gọi là "em", thay vì "cô". Lâm Bảo Ngọc mang cà kheo cao hàng chục phân, với mục tiêu được ngước nhìn. Muộii chia sẻ ước mơ mua nhà cho bố mẹ, sợ cảm giác thành công nhưng không còn gia đình để chứng kiến. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc Hàn - Han Sara mong được công nhận là nghệ sĩ Việt Nam.

30 'em xinh' có màn 'chào sân' sáng tạo.

Các giọng ca tham gia loạt thử thách, chia thành 2 liên quân để làm mới bài hát chủ đề của Em xinh say hi, cùng 6 đội nhỏ để thi đấu nhóm. Liên quân 1: Bích Phương (liên quân trưởng), Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Phương Ly, LyLy, Quỳnh Anh Shyn, Ngô Lan Hương, Vũ Thảo My, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Saabirose, Lamoon. Liên quân 2: Tiên Tiên (liên quân trưởng), Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUIIN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY.

Tiên Tiên cho biết liên quân 2 chỉ cần 15 phút để làm mới ca khúc chủ đề. Bích Phương đáp trả, cả liên quân 1 quyết định đi "giải khát, nâng chén tiêu sầu" suốt 3 ngày. Các thành viên đều có "ánh mắt vô tri, nụ cười ngờ nghệch" đến ngày làm việc thì "ánh mắt đăm chiêu, đầu tóc rũ rượi, gương mặt bóng dầu".

Các nữ ca sĩ tham gia loạt thử thách để chia đội.

Liên quân 2 xuất hiện với phong cách sắc sảo, mạnh mẽ qua tiết mục AAA. Bài hát thể hiện tinh thần độc lập của phụ nữ hiện đại, mang màu sắc disco. Các "em xinh" kết hợp vũ đạo với quạt, gây chú ý khi nhảy quyến rũ trên ghế. Cuối tiết mục, MC Trấn Thành bất ngờ lên sân khấu nhảy cùng các giọng ca.

Phương Mỹ Chi, Ánh Sáng AZA, Lâm Bảo Ngọc từ liên quân 2.

Ở các tập sau, 6 đội nhỏ sẽ bước vào phần thi đấu nhóm. Đội Mặt trăng ôm mặt trời (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) nhận ca khúc RUN. Ca khúc Cầm kỳ thi hoạ thuộc về đội Kim cương (Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh). Đội Đôi mắt (MAIQUIIN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) sẽ trình diễn bài EASIER. Nhóm Đôi cánh (Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ) nhận ca khúc Đồng dao beauty. Nhóm Vô cực (Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê) trình diễn Em xinh em bling. Từng sẽ là tác phẩm của nhóm Tấm khiên (LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY).

Ảnh, video: BTC