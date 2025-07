Ở tập 8 của Em xinh say hi, live stage 3 tiếp diễn với màn đối đầu giữa đội Quả chín quá (52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Đào Tử A1J) và đội Not my fault (Mỹ Mỹ, LyHan, MAIQUINN, Liu Grace).

Quả chín quá truyền tải thông điệp về sức mạnh nội tâm, khả năng vượt qua các mối quan hệ độc hại. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng với 10.000 quả bóng. Mỗi thành viên vừa hát vừa múa đương đại, làm nhiều động tác khó như xoay người, lộn ngược cùng vũ công nam.

Lâm Bảo Ngọc cắt tóc thật trên sân khấu. Nữ ca sĩ giải thích, hành động này không để cổ suý mà thể hiện sự "điên rồ nhất định trong nghệ thuật".

Tiết mục 'Quả chín quá'.

Not my fault được sáng tác dựa trên mối tình có thật của một nữ ca sĩ, khi đối phương đột ngột chia tay để yêu fan của cô. Sân khấu được dàn dựng phức tạp với các bục vừa cao, vừa trơn trượt.

Mỹ Mỹ khẳng định đây là đạo cụ khó nhất từng xuất hiện trên sân khấu của cả Anh trai, Em xinh say hi với hàng chục vũ công hỗ trợ. MAIQUINN hạnh phúc vì ước mơ góp mặt trong nhóm nhạc Hip Hop thành hiện thực sau gần 8 năm làm nghề.

Tiết mục 'Not my fault'.

Sau 4 tiết mục, liên quân 2 chiến thắng, giành lợi thế cho vòng loại. Các "em xinh" bước vào dance battle (thi đấu vũ đạo) cùng dàn ban giám khảo có chuyên môn cao: Rùa, Phan Hiển, C2 Low, Phước Lee, Sơn Lâm.

Phan Hiển thay đổi lịch tập huấn cho giải Vô địch Châu Á sắp tới để tham gia Em xinh say hi. Anh hài hước cho biết được bà xã Khánh Thi dặn đeo nhẫn cưới khi chấm thi.

Các giám khảo cũng có màn nhảy tự do theo sở trường.

Dance battle gồm 3 vòng thi. Ở vòng đầu, Bích Phương mặc trang phục quyến rũ khoe đường cong, nhảy sexy với những động tác đánh hông ấn tượng cùng dàn vũ công nam. Cô thừa nhận không có năng khiếu nhảy nhót, phải nhờ thầy đứng sát sân khấu hô theo nhịp.

Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Mỹ Mỹ, Miu Lê, Lamoon - Phương Mỹ Chi trong phần dance battle.

Vòng loại được dựa trên kết quả chung cuộc từ điểm cá nhân, điểm thưởng dance battle và điểm liên quân. Liên quân 2 chiến thắng 2 lần, nên chỉ 1 thành viên từ đội nguy hiểm có điểm cá nhân thấp nhất bị loại là Ánh Sáng AZA. Ở liên quân 1, 3 thành viên có điểm cá nhân thấp nhất bị loại gồm: Han Sara, Đào Tử A1J và Muộii.

4 'em xinh' chia tay chương trình.

Muộii rơi nước mắt chia sẻ ước mơ lớn nhất là mua nhà cho bố mẹ. Trong hành trình nghệ thuật từ năm 12 tuổi, cô được bố mẹ gom từng đồng 2 ngàn, 5 ngàn từ xe bán cơm gà để đóng tiền học hát, học đàn. MC Trấn Thành đồng cảm khi chính anh từng níu tay một nghệ sĩ nổi tiếng để xin được dẫn đi diễn hài.

Lâm Bảo Ngọc cho rằng đôi khi sự yếu đuối của phái nữ đã dẫn tới sự đồng cảm, yêu thương nhau của 30 "em xinh". Cô hạnh phúc khi chứng kiến các chị em khóc trên sân khấu. MC Trấn Thành xin lỗi Lâm Bảo Ngọc, thừa nhận từng nghĩ cô sẽ không đi sâu trong chương trình. Anh rất vui khi thấy nữ ca sĩ vượt qua giới hạn bản thân.

Các 'em xinh' bật khóc khi đồng đội bị loại.

Ảnh, video: BTC