Ở tập 6 của Em xinh say hi, sau khi 6 "em xinh" bị loại, live stage 3 bắt đầu với cơ chế mới. 24 giọng ca còn lại được chia thành 6 đội, thi đấu liên quân đối kháng kết hợp dance battle (đấu vũ đạo). Tổng cộng 4 "em xinh" có điểm thấp nhất, gồm 3 thí sinh từ liên quân thua cuộc, 1 thí sinh từ liên quân chiến thắng sẽ chia tay chương trình, đẩy áp lực thi đấu lên cao.

Về điều muốn thay đổi sau live stage 2, Phương Mỹ Chi thừa nhận muốn sửa lại tính cách của mình, hối lỗi khi đã "miệt thị không thương tiếc" khách mời Negav ở vòng trước. Khi nữ ca sĩ than phiền ít lên hình ở vòng trước, MC Trấn Thành khẳng định cô đã nói liên tục 2/3 thời lượng chương trình.

'Em xinh' Phương Mỹ Chi.

Sau live stage 2, 52Hz bất ngờ đạt hạng nhất ở điểm số cá nhân, tiếp tục làm đội trưởng. Các vị trí tiếp theo ở top 10 lần lượt là Orange, Miu Lê, Bích Phương, LyHan, Phương Mỹ Chi, Liu Grace, Phương Ly, Tiên Tiên. Pháo, Lamoon, Châu Bùi hiện nằm ở 3 vị trí cuối bảng.

Dựa trên điểm cá nhân, bình chọn khán giả và bốc thăm ngẫu nhiên, 6 đội trưởng mới là 52Hz, Orange, Miu Lê, Tiên Tiên, Phương Ly và Mỹ Mỹ.

Các 'em xinh' ở tập 6.

Phần chọn thành viên được thực hiện qua 3 lượt. Ở lượt đầu, các đội trưởng chiêu mộ người mình yêu thích nhất. Miu Lê lập tức chọn Bích Phương, khẳng định đã từng "hụt" cô một lần.

Miu Lê nhận xét Bích Phương "khóc chưa đẹp" do "cơ hàm đẩy ra". "Khẩu hình hàm" này chính là lý do nữ ca sĩ muốn có giọng ca Bùa yêu trong đội. Mong muốn lớn nhất của cô là muốn thấy Bích Phương thi đấu vũ đạo, khẳng định khán giả chỉ thấy "em xinh" Ánh Sáng AZA, Mỹ Mỹ nhảy chưa chứng kiến khả năng của Bích Phương.

MC Trấn Thành ủng hộ Miu Lê vì lâu nay Bích Phương rất lười biếng. Anh kể, khi diễn hit Đi đu đưa đi tại một lễ trao giải, Bích Phương chỉ đứng "nhún qua nhún lại" trong khi vũ đoàn "nhảy thụt mạng, mồ hôi mồ kê đầm đìa".

'Em xinh' Mỹ Mỹ, Bích Phương, Lamoon, Châu Bùi, Vũ Thảo My, Juky San.

6 đội được hình thành, bước vào loạt trò chơi tranh điểm, nhằm quyết định thứ tự chọn bài hát cho live stage 3. Ở trò "Bắp cải lực điền", 2 người chơi từ mỗi đội quay lưng lại với nhau, dùng mông đẩy đối thủ để lấy bắp cải được đặt ở giữa cả hai.

Với kinh nghiệm chơi thể thao, tập thể hình thường xuyên, Miu Lê chiến thắng toàn bộ đối thủ ở vòng thi đầu, được MC Trấn Thành dí dỏm gọi là "con trâu nước". Muộii nhận xét đàn chị xứng đáng đạt Giải nhất.

Miu Lê chiến thắng trò chơi đòi hỏi sức mạnh, thể lực.

Các 'em xinh' tham gia nhiều trò chơi khác nhau.

Kết quả sau cùng là: Đội Orange (Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara) - bài I'll be there. Đội Mỹ Mỹ (MAIQUINN, Liu Grace, LyHan) - bài Not my fault. Đội Phương Ly (Muộii, Châu Bùi, Vũ Thảo My) - bài So đậm. Đội Miu Lê (Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San) - bài Lời thật lòng khi say. Đội Tiên Tiên (Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA) - bài Em không có ưa. Đội 52Hz (Đào Tử A1J, Pháo Northside, Lâm Bảo Ngọc) - bài Quả chín quá.

