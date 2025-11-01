Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt được thành lập với mục tiêu xây dựng một sân chơi chung, kết nối các doanh nghiệp từng đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt qua các năm. Đây là tổ chức quy tụ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với hàng nghìn thương hiệu và sản phẩm uy tín, chất lượng. Câu lạc bộ hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, thúc đẩy liên kết sâu rộng, hợp tác hiệu quả, góp phần nâng tầm và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Ban Chấp hành Câu lạc bộ hiện gồm 115 doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Là một trong những đơn vị nhiều lần được trao tặng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, BIDV tự hào là thành viên tích cực, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Câu lạc bộ.

Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt và ông Đoàn Việt Nam - Phó Tổng Giám đốc BIDV - đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát huy những kết quả đã có, với thỏa thuận hợp tác được ký kết lần này, BIDV sẽ đồng hành cùng Câu lạc bộ trong việc kết nối các doanh nghiệp hội viên với hệ sinh thái tài chính - ngân hàng hiện đại, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt, giúp tối ưu dòng vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, BIDV triển khai các chương trình ưu đãi chuyên biệt dành cho doanh nghiệp hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong giai đoạn mới. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, giới thiệu hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của nhau, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu và tinh thần doanh nhân Việt.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh: “Với sự đồng hành của BIDV và tinh thần tiên phong của các doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt, chương trình hợp tác sẽ mở ra một không gian kết nối mới - nơi nguồn lực tài chính, tri thức quản trị và khát vọng doanh nhân Việt Nam cùng hội tụ, tạo nên sức mạnh cộng hưởng thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững. BIDV cam kết luôn là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và chuyên biệt, đồng thời sát cánh cùng doanh nghiệp trên hành trình đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt cảm ơn BIDV vì sự đồng hành và hợp tác tích cực trong nhiều năm qua với các doanh nghiệp hội viên Câu lạc bộ; đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới sẽ trở nên bền chặt, hiệu quả và góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt cũng thể hiện sự quyết tâm đồng hành của hai bên trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, thúc đẩy phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp, và góp phần tích cực vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế - xã hội đất nước.

Lệ Thanh